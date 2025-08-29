La colección de Sanrio: Hello Kitty “Quiere ser…” llegará a México durante septiembre de este 2025.

Y aquí te compartimos el precio, fecha de lanzamiento y todos los coleccionables que incluirá la nueva colección de Hello Kitty.

Hello Kitty “Quiere ser…” (MADREDITORIAL / sitio web: coleccionables.madreditorial.com)

¿Cuándo y qué precio tendrá Hello Kitty “Quiere ser…”?

Todos los coleccionables de Hello Kitty “Quiere ser…” llegarán a México en septiembre de este 2025.

De acuerdo con información extraoficial, la colección Hello Kitty “Quiere ser…” estará disponible para su compra a partir del:

Preventa: lunes 1 de septiembre

Venta general: jueves 11 de septiembre

Y aunque aún no hay detalles sobre los precios de los coleccionables de Sanrio, pero se cree que en los puestos de periódicos cada paquete costará entre 200 y 300 pesos mexicanos.

Esta estimación en el precio de los coleccionables de la gatita de Sanrio se realizó con base a una revisión de anteriores lanzamientos, por lo que no es exacta.

Para obtener más información sobre la colección Hello Kitty “Quiere ser…” en México te recomendamos seguir y estar al pendiente de las cuentas oficiales de la editorial.

Estos son todos los coleccionables de Hello Kitty “Quiere ser…”

La colección completa Hello Kitty “Quiere ser…”se compone de 12 figuras con su libro de tapa dura ilustrado, además de un bolso coleccionador en la primera entrega:

Hello Kitty Tradicional Hello Kitty “Quiere ser Detective” Hello Kitty “Quiere ser Piloto” Hello Kitty “Quiere ser Doctora” Hello Kitty “Quiere ser Chef” Hello Kitty “Quiere ser Astronauta” Hello Kitty “Quiere ser Fotógrafa” Hello Kitty “Quiere ser Streamer” Hello Kitty “Quiere ser Futbolista” Hello Kitty “Quiere ser Cantante” Hello Kitty “Quiere ser Científica” Hello Kitty “Quiere ser Maestra”

En estos libros leeremos como Hello Kitty vive divertidas aventuras descubriendo nuevas profesiones en el mundo.

La colección completa de Hello Kitty podría adquirirse a través de la página: madreditorial.com, y tendría un precio de entre los 2 mil 500 y 2 mil 700 pesos.



