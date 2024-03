Estos son los personajes de Sanrio de Hello Kitty menos conocidos, por lo que te decimos sus nombres y cómo se ven.

Hello Kitty es uno de los personajes más famosos en la industria en todo el mundo, derivado de la marca Sanrio.

No obstante, Hello Kitty no es el único personaje de Sanrio por lo que te decimos los nombres y cómo se ven los personajes menos conocidos.

Personajes de Sanrio de Hello Kitty menos conocidos

Hello Kitty es sin duda uno de los personajes más queridos en todo el mundo que ha logrado su propia franquicia.

Sin embargo, Hello Kitty deriva de la marca Sanrio que tiene más personajes además de ella.

Por lo que te revelamos los nombres y cómo se ve cada uno de los personajes menos conocidos de Sanrio, la marca de Hello Kitty:

Pochacco, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Pochacco nació un 29 de febrero y es un personaje de Sanrio que se caracteriza por ser pequeño, curioso y torpe.

Vive en el Callejón del Ruiseñor y le gusta el baloncesto, el fútbol y el skate, por lo que siempre está vestido con camisetas deportivas.

Le gusta pasear, el helado de plátano y siempre se golpea la cabeza al andar solo en sus patas traseras.

Pochacco, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Aggretsuko, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Aggretsuko de Sanrio, se ha vuelto casi tan popular como Hello Kitty pues incluso tiene su propia serie de televisión en Netflix.

Ella es una panda roja de 25 años nacida un 6 de noviembre, soltera y su signo es escorpio; ella trabaja en el departamento de contabilidad de una gran empresa en Tokio.

Para aliviar su enojo y estrés, canta Heavy Metal en un karaoke después de la jornada laboral, algo que nadie sabe hasta mucho después.

Aggretsuko, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Cinnamoroll, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Cinnamoroll es un cachorro blanco que nació el 6 de marzo y parece una nube suave. Tiene la cola enroscada como rol de canela -de ahí su nombre-.

Él puede volar moviendo sus enormes orejas y es la mascota oficial de Café Cinnamon; también disfruta de dormir en las piernas de los clientes.

Cinnamoroll, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Gudetama, personaje de Sanrio de Hello Kitty

El personaje de Sanrio Gudetama, es un huevo perezoso que parece querer estar solo siempre. Le encanta colgarse de su cáscara, cubrirse con su manta de tocino, o acostarse sobre su clara de huevo.

Gudetama, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Little Twin Stars, personajes de Sanrio de Hello Kitty

Los siguientes personajes de Sanrio que no son Hello Kity son Kiki y Lala que son estrellas gemelas.

Ellas nacieron en la Constelación de la Compasión el 24 de diciembre, en la Galaxia de los Sueños. Llegaron a la Tierra y transmitieron felicidad a todos los que se encontraban.

Little Twin Stars, personajes de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Kuromi, personaje de Sanrio de Hello Kitty

El 31 de octubre es el cumpleaños de Kuromi, otro de los personajes de Sanrio que no son Hello Kitty.

Kuromi es muy traviesa y siempre causa problemas y pese a su apariencia radical, es súper femenina.

Le encanta escribir en su diario y leer novelas, su color favorito es el negro. Es amiga de My Melody, pero hay cierta competencia.

Kuromi, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Pompompurin, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Pompompurin es un cachorrito Golden Retriever de los personajes de Sanrio; es tranquilo al que le encanta dormir, también ama la frase “vamos a salir” y odia la palabra “quédate”.

Su cumpleaños es el 16 de abril, es amigo de todos y sueña con ser grande. Colecciona los zapatos de sus dueños y tiene su escondite secreto.

Pompompurin, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Badtz maru, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Badtz-Maru es otro personaje de Sanrio siendo un pingüino muy radical y su cumpleaños es el 1 de abril, el tiene buen humor. disfruta la vida en Gorgeoustown.

Llama la atención cuando va con su mascota, un cocodrilo de nombre Pochi. Él sabe tocar el violín y el piano, aunque no es muy bueno.

Badtz maru, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

My Melody, personaje de Sanrio de Hello Kitty

El cumpleaños de My Melody es el 18 de enero y ella nació en el bosque de Mary Land. Es súper buena onda y se hace amistades fácilmente.

SMy Melody siempre usa una hermosa capucha que su abuela cosió especialmente para ella.

My Melodi, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Chococat, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Chococat es un gatito negro que cumple años el 10 de mayo, puede parecer torpe pero siempre sabe las últimas noticias gracias a sus bigotes. Su nombre es debido a su hocico color chocolate.

Chococat, personaje de Sanrio de Hello Kitty (Sanrio)

Keroppi, personaje de Sanrio de Hello Kitty

Keroppi es un sapo, siendo un personaje de Sanrio de Hello Kitty cuyo cumpleaños es el 10 de julio y vive con su familia en una casa grande junto al lago Donut.

Le gustan los juegos, especialmente el beisbol y el bumerán, casi siempre está con su mejor amigo, el caracol Denden.