Para el regreso a clases 2025, la tienda de moda mayorista Price Shoes tiene los tenis de Cinnamoroll que todos querrán tener.

Y por lo que aquí te tenemos los detalles de precio y cómo conseguir coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025.

Precio de los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 en Price Shoes

Los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty se trata de un calzado deportivo ideal para el regreso a clases 2025 en Price Shoes con un precio de sólo 799 pesos.

Este modelo de calzado coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty se distingue por ser tenis casuales con diseño del perrito más tierno de la marca.

Los que hace que los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty tengan ese toque kawaii para el regreso a clases 2025.

Entre las especificaciones de los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 en Price Shoes están:

Acabado: Napa

Horma: Redonda

Material: Sintético

Material de suela: Sintético

Material de forro: Textil

Material de la plantilla: Textil

Tipo de corte: Agujeta

Tipo de seguridad: Antiderrapante

Color: Blanco con toques de Cinnamoroll

Tenis de Cinnamoroll en Price Shoes: Precio y cómo conseguir coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 ( Price Shoes)

¿Cómo conseguir los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 en Price Shoes?

Conseguir los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 en Price Shoes será muy fácil.

Pues los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 están disponibles en la sucursal de Price Shoes de Vallejo.

Sucursal de Price Shoes Vallejo que se ubica en calle Norte 45 1077 en la colonia Industrial Vallejo de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, CDMX.

Asimismo, los tenis de Cinnamoroll, el coleccionable de Sanrio del amigo de Hello Kitty para el regreso a clases 2025 están disponibles para comprarlo en línea, a través del siguiente link:

https://www.priceshoes.com/productos/tenis-plataforma-multiagujetas-sanrio-cinamorroll1261805