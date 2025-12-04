La tierna Hello Kitty llega al pack infantil de Pollo Feliz, aquí los precios y cómo se ven los coleccionables.

Pollo Feliz dio a conocer su nueva colaboración con el personaje de Sanrio, Hello Kitty.

Precio del pack infantil de Pollo Feliz con coleccionables de Hello Kitty

Acá te decimos cuánto cuestan las figuras de Hello Kitty que vienen en el pack infantil de Pollo Feliz.

El precio de los coleccionables es de tan solo 160 pesos. La caja Peque Feliz incluye lo siguiente:

Hamburguesa de pollo Peke Feliz Mini Quesadillas (con tres quesadillas)

Papas fritas

Agua de sabor (uva, jamaica, naranja o limón) o natural

Un juguete de Hello Kitty

Considera que las figuras de Hello Kitty sólo se venden en paquete y no por separado .

Por lo que para tener todos los coleccionables con los personajes de Sanrio deberás comprar el pack infantil de Pollo Feliz.

Las figuras de Hello Kitty en Pollo Feliz se venderá hasta agotar existencias, así que te recomendamos preguntar por su disponibilidad en sucursales antes de ordenar.

Hello Kitty y sus amigos (Pinterest)

¿Cómo se ven los coleccionables de Hello Kitty que vienen en el pack infantil de Pollo Feliz?

Acá te decimos cómo se ven los los coleccionables de Hello Kitty que vienen en el pack infantil de Pollo Feliz por si quieres comprarlos.

En total son 6 juguetes los que puedes comprar con tu Peque Feliz:

Kuromi

Keroppi

Pompompurin

Cinnamoroll

Melody

Hello Kitty

Cada una de las figuras viene con detalles del mundo de Hello Kitty; por ejemplo, Pompompurin viene con una bufanda color rojo y Keroppi con una playera roja con rayas blancas.