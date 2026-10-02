El presidente y director ejecutivo, David Ellison reveló el nacimiento de Skydance, tras aprobarse la compra de Warner Bros. por Paramount.

El cierre de la compra para la fusión de las empresas Warner Bros. y Paramount está programado para el próximo 6 de octubre.

La fusión de Warner Bros. y Paramount será una de las más importante en la industria tras combinará dos de los estudios de cine más grandes de Hollywood.

Así como los servicios de streaming, HBO Max y Paramount+; y los negocios de televisión como CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central y Food Network. ​​

“Tenemos grandes objetivos para Skydance, y tenemos la intención de perseguirlos con pasión, imaginación y voluntad de asumir riesgos inteligentes” David Ellison, CEO de Skydance

What once was the peak, is now just the beginning.



Paramount and Warner Bros. shaped over a century of culture. By combining them, we aren't rewriting history — we're equipping these iconic studios with a more powerful engine. Together, we are Skydance: a creative-first home for… pic.twitter.com/6EUEFWFwX0 — Paramount (@paramountco) October 2, 2026

Skydance, la empresa de la fusión de Warner Bros. y Paramount

La fusión de Warner Bros. y Paramount traerá a la nueva Skydance, la cual estará dirigida por el presidente y CEO David Ellison.

Mientras que en codirector general de Skydance estará Ynon Kreiz, quien es el ex jefe de Mattel.

Con ello, tras la compra, los cambios empezarán en la bolsa, pues Skydance trasladará sus acciones ordinarias de clase B de Nasdaq a la Bolsa de Valores de Nueva York para su cotización de “PSKY” a “SKYD”.

En el tema de las franquicias de entretenimiento Skydance se realza con Harry Potter, El Señor de los Anillos, “Juego de Tronos” y otros éxitos de HBO, así como el Universo DC, “Yellowstone”, “Misión: Imposible”, “Top Gun” y en lo infantil con Nickelodeon.