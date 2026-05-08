Grupo Xcaret negó haber recibido instrucciones o amenazas por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impedir el acceso de Isabel Díaz Ayuso a un evento relacionado con los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

A través de un comunicado, Grupo Xcaret desmintió las acusaciones realizadas por Díaz Ayuso, quien afirmó que el Gobierno de México habría amenazado a los organizadores de los Premios Platino con cerrar el complejo turístico donde se realizaría el evento si la presidenta de la Comunidad de Madrid asistía.

Ante estas declaraciones, Grupo Xcaret calificó como “desafortunadas” los señalamientos de Isabel Díaz Ayuso y reiteró que no existió ningún tipo de presión por parte del Gobierno federal.

Grupo Xcaret rechaza acusaciones de Díaz Ayuso contra Sheinbaum

En el comunicado, Grupo Xcaret negó categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones de parte de Claudia Sheinbaum para impedir la participación de Isabel Díaz Ayuso en la cuarta edición de los Premios Platino, programada en la Riviera Maya.

Asimismo, la empresa aseguró que ningún funcionario del Gobierno federal intervino para solicitar que Díaz Ayuso fuera excluida del evento cinematográfico.

Grupo Xcaret destacó que los Premios Platino representan una celebración de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de Iberoamérica, con la participación de 23 países y más de 13 años de trayectoria.

Cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso declaró previamente que decidió mantener reuniones con organizadores, aunque optó por no asistir a la gala para evitar afectar a empresarios mexicanos y a los participantes del evento que se desarrolla entre Cancún y Madrid.

Grupo Xcaret pidió retirar invitación de Díaz Ayuso para evitar politización

Por otra parte, Grupo Xcaret reveló que solicitó a los organizadores retirar la invitación a Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de evitar que los Premios Platino fueran utilizados como una plataforma política.

La empresa señaló que la decisión también estuvo relacionada con las “desafortunadas declaraciones” emitidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid durante los últimos meses, así como con la gira política que realizó en México.

Finalmente, Grupo Xcaret reiteró que los Premios Platino buscan reconocer y enaltecer a la industria cinematográfica iberoamericana, manteniendo el enfoque cultural y artístico del evento.