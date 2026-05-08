Luego de que Isabel Díaz Ayuso acusara al gobierno de Claudia Sheinbaum de llamar al boicot de su gira por México, la Secretaría de Gobernación aseguró que la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid ocurrió “en total libertad”.

Ante las acusaciones, la Secretaría de Gobernación reiteró que el recorrido de la presidenta de la Comunidad de Madrid “se desarrolló en un ambiente de total libertad”.

“México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa” Secretaría de Gobernación

Esto como respuesta a la acusación de Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum amenazó a organizaciones con clausurar espacios si la recibían.

Gobernación desmiente acusaciones de Ayuso: Visita en México ocurrió en “total libertad”

La Secretaría de Gobernación desmintió las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre un supuesto boicot del gobierno de Claudia Sheinbaum que la habría orillado a cancelar su gira por México.

De acuerdo con Gobernación la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México se realizó en “total libertad”, hecho que caracteriza al gobierno actual.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno” Secretaría de Gobernación

Asimismo, resaltó que el señalamiento sobre el supuesto ataque diario contra Isabel Díaz Ayuso para pedir el boicot de sus eventos son falsos pues “en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”.

Gobernación aclara acusaciones de Ayuso (@Isa_Uribe/ X)

Isabel Díaz Ayuso acusa a Sheinbaum de boicotear su gira por México

A través de un comunicado, Isabel Díaz Ayuso aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum amenazó con clausurar el recinto de Xcaret donde se realizaron los Premios Platino del Cine Iberoamericano si permitían la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento” Comunidad de Madrid

Asimismo, acusó a la presidenta de usar su conferencia mañanera de llamar al boicot de sus eventos y señaló que “la ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa” por la visita de Isabel Díaz Ayuso.

Cabe señalar que Xcaret negó haber recibido alguna amenaza o instrucción de la presidencia de México para evitar la presencia de Isabel Díaz Ayuso en los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

“Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret” Grupo Xcaret

Asimismo, resaltó que fue Grupo Xcaret quien solicitó a los organizadores que se le retirara la invitación para “prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política” en lugar de una celebración para la industria cinematográfica.

Asimismo, resaltó que esta decisión fue tomada ante “las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses”.