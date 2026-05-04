La fiebre por The Mandalorian & Grogu llegó a Cinépolis con el anuncio de una palomera coleccionable inspirada en el icónico casco del Mandaloriano y la figura de Grogu.

La palomera, revelada el 4 de mayo en el marco del May the 4th Be With You, fue desarrollado por Ping Solutions y estará disponible en edición limitada en complejos seleccionados de Cinépolis en México.

Su precio rondará entre 300 y 600 pesos, con reportes que la ubican en 550 pesos sin incluir palomitas ni refresco.

Este sería el precio de la nueva palomera de The Mandalorian & Grogu de Cinépolis

Aunque el precio puede variar según el complejo, reportes recientes indican que esta palomera de Gorgu para la nueva película de Star Wars, al ser de edición limitada, tendría un costo aproximado de 550 pesos mexicanos en Cinépolis solo el contenedor, es decir que:

Ese precio de la palomera de The Mandalorian & Grogu sería sin incluir palomitas ni refresco.

Podría haber combos más caro s que incluyan productos del cine.

que incluyan productos del cine. Hay estimaciones la colocan la palomera de Grogu en Cinépolis en un rango de $300 a $600 pesos.

La disponibilidad de la palomera de Grogu para la nueva película de Star Wars, estará sujeta a los complejos de Cinépolis México.

Por lo que se espera que próximamente se revele la lista de en dónde podrá conseguirse la palomera de The Mandalorian & Grogu de Star Wars, lo que anticipa alta demanda en su lanzamiento.

Así es la nueva palomera de The Mandalorian & Grogu de Cinépolis

Inspirada en el universo de la exitosa serie de Star Wars, The Mandalorian, la nueva palomera de Cinépolis anunciada, integra elementos visuales icónicos que colocan a Grogu al centro de la experiencia.

Esta es la palomera de The Mandalorian & Grogu de Cinépolis (Ping Solutions / Cortesía )

Esta palomera de The Mandalorian & Grogu con Pedro Pascal y revelada este 4 de mayo, un día importante para todos los fans de Star Wars por el “May the 4th Be With You”, fue desarrollada por Ping Solutions, firma mexicana especializada en crear productos licenciados que elevan la experiencia del consumidor.

El diseño de la palomera de Cinépolis destaca por mostrar a Grogu interactuando directamente con el casco del Mandaloriano de Star Wars, convirtiendo la palomera en un objeto coleccionable y seguramente muy codiciado.