México.- El impacto económico de las plataformas digitales suele quedarse en promesas difíciles de medir, pero en el caso de DiDi, los números ya forman parte central de su operación en el país. De acuerdo con un estudio realizado junto con la consultora Kreab, la compañía genera más de 118 mil millones de pesos en valor económico en México, a través de su ecosistema que integra movilidad, entrega a domicilio y servicios financieros.

A este impacto se suma un componente social estimado en 216 mil millones de pesos, vinculado al ahorro de tiempo, eficiencia en traslados y optimización de recursos para millones de usuarios.

Este modelo ha sido posible gracias a la consolidación de la única Súper App en México, una plataforma que reúne más de 20 productos en un solo lugar y que actualmente cuenta con más de 30 millones de usuarios en el país.

“México es un país clave para nosotros, siendo un hub de innovación que nos permite sumar soluciones únicas pensadas en los más de 30 millones de usuarios en el país y que generan valor real para las personas”, afirmó Juan Andrés Panamá, director general de DiDi Latinoamérica.

Tecnología que se traduce en beneficios cotidianos

El estudio también revela cómo la tecnología de DiDi impacta directamente en la vida diaria de miles de mexicanos:

En movilidad, los usuarios ahorran en promedio 44.2 mil pesos al año, en comparación con los costos de mantener un automóvil propio.

A través de DiDi Food, el 35% de los restaurantes ha optimizado sus costos, mientras que 1 de cada 4 negocios ha generado nuevos empleos.

En servicios financieros, los usuarios de DiDi Préstamos incrementaron en 71% su capacidad adquisitiva, mientras que DiDi Cuenta ofrece un rendimiento anual de hasta 15%.

Estos resultados reflejan cómo la digitalización, cuando está bien ejecutada, deja de ser un concepto abstracto y empieza a notarse en el bolsillo de sus usuarios.

Un aliado con visión de largo plazo

Desde su llegada en 2018, DiDi ha construido un ecosistema enfocado en fortalecer su impacto local. Como parte de este compromiso, la empresa anunció en 2024 una inversión de 1,000 millones de pesos para incorporar 100 mil vehículos eléctricos entre 2024 y 2030.

Además, en 2025 lanzó DiDi Premier, un servicio con flota completamente eléctrica, así como nuevas herramientas financieras como DiDi Cuenta y DiDi Paga Después, ampliando su oferta para distintos perfiles de usuarios.

Más allá de los lanzamientos, la compañía sostiene que su apuesta está en utilizar tecnología de vanguardia para resolver necesidades concretas, al tiempo que genera oportunidades económicas dentro de su ecosistema.

Con una estrategia centrada en innovación y expansión, DiDi refuerza su posicionamiento como un actor comprometido con el desarrollo del país, donde la tecnología no solo conecta servicios, sino también oportunidades.