Parece que ya tenemos un ganador de la venta de Warner Bros. y no es ninguna compañía, se trata de CEO del estudio, David Zaslav, quien ya tendría su futuro asegurado.

Un nuevo reporte indica que David Zaslav impulsaría su economía cuando se llegue a un acuerdo de compra de Warner Bros., sin importar si se elije a Netflix o Paramount.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Brendan McDermid / REUTERS)

David Zaslav se convertirá en multimillonario con la venta de Warner Bros.

De acuerdo con un reporte de Variety, la venta de Warner Bros. impulsará el estatus económico de David Zaslav hasta el nivel de “multimillonario”.

Un acuerdo completo de venta, ya sea con Netflix o Paramount, le generará a David Zaslav una entrada inmensa de capital o acciones dentro de la misma compañía.

Lo que lo elevaría al estatus de “multimillonario”; es decir, tendría un capital personal de por lo menos mil millones de dólares, algo que nadie había hablado alrededor de esta venta del legendario estudio.

Si bien no se saben los términos de las ofertas, hay que señalar que como casi todos los CEO, David Zaslav tiene algunas acciones de la compañía, por lo que estás se verán potenciadas al momento de la venta.

Además de que, por contrato, el CEO debe de recibir bonos de todo tipo, los cuales han sido aprobados por los inversores y estos se deben de respetar, incluso si se vende la compañía.

David Zaslav se convertirá en multimillonario incluso si deja Warner Bros.

Si lo anterior no era suficiente, el mismo reporte menciona que, incluso si deja o es despedido de Warner Bros., David Zaslav alcanzará el grado de multimillonario.

Como ya mencionamos, esto se debe a las acciones y los bonos que recibe David Zaslav por parte de Warner Bros., los cuales son inamovibles.

A esto habría que sumarle su liquidación en caso de que sea despedido de la empresa, que también representa un impulso a sus finanzas personales.

Básicamente, la compra de Warner Bros. le asegura un futuro y retiro tranquilo a David Zaslav, más allá de lo que pase con el estudio y todas sus franquicias.