Donald Trump rechaza que Warner Bros. conserve el control de CNN en cualquier negociación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está de acuerdo que Warner Bros. mantenga la propiedad de CNN y hasta pidió que la cadena se venda por separado.

Este miércoles 10 de diciembre, Trump rechazó que Warner Bros. conserve el control de CNN ahora que la compra de Netflix está por hacerse realidad.

“Creo que es imperativo vender CNN”, aseguró Donald Trump en un acto en la Casa Blanca, Washington, D.C., Estados Unidos.

CNN (Ron Harris / AP)

Trump indicó a la prensa que existían “algunas buenas empresas” que buscaban adquirir CNN.

Además, Trump expresó que la cadena CNN se dedica a difundir “mentiras” y ”veneno”.

“Simplemente creo que quienes han arruinado a CNN, no creo que deban seguir gestionándolo” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump también señaló que “cualquier acuerdo debería garantizar y asegurar que CNN forme parte de él o se venda por separado”.

Warner Bros. (Unsplash)

¿Por qué Trump está en contra de CNN?

Trump ha mostrado su descontento con CNN debido a unas coberturas informativas que realizó la cadena.

Donald Trump acusó tanto a CNN como The New York Times de “desvirtuar el ”éxito” de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares de Irán con la filtración de un informe de inteligencia.

Por ello, Trump no quiere que Warner Bros. conserve el control de la popular cadena de noticias.

En ese contexto, la oferta de Netflix por Warner Bros. Discovery pretende desligar a CNN y otras cadenas que tiene el conglomerado de entretenimiento.

Mientras que la propuesta de Paramount, quien lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) agresiva para detener a Netflix, busca la totalidad de derechos sobre Warner incluyendo la CNN.