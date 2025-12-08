A través de un comunicado que hizo llegar a sus suscriptores, Netflix dio a conocer qué es lo que pasará con su servicio de streaming y con el de HBO Max ahora que la compra con Warner Bros. se ha hecho efectiva.

¿Qué pasará con Netflix y HBO Max tras la compra de Warner Bros.?

Netflix hizo llegar un comunicado a todos sus miembros y suscriptores para aclarar qué es lo que pasará ahora con sus servicios de streaming y los de HBO Max tras su adquisición de Warner Bros.

De acuerdo con el comunicado de Netflix, revela que por el momento no habrá cambios en ambas plataformas de streaming, es decir la de HBO Max y ambos conservarán sus servicios de manera independiente.

“Por el momento, no habrá cambios de ningún tipo. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente, ya que aún debemos seguir una serie de pasos antes de cerrar la transacción, incluidas aprobaciones por parte de autoridades reguladoras y de accionistas.” Netflix

Es decir que de momento, Netflix y HBO Max continuarán funcionando de manera independiente como lo han hecho hasta el momento, al menos hasta que concluyan los pasos de compra con Warner Bros.

Asimismo, en el comunicado que Netflix hizo llegar a sus suscriptores, aseguró que se volverán a poner en contacto cuando tengan más información que compartir tras la compra de Warner Bros., una de las adquisiciones más grandes dentro de la historia del entretenimiento.

Recientemente, Netflix dio a conocer a todo el mundo la compra de Warner Bros., lo cual incluye sus estudios de cine y televisión; así como HBO Max y HBO.

Por lo que la compra de Netflix a Warner Bros, une sus series, películas, marcas y franquicias tales como:

Harry Potter

Friends

The Big Bang Theory

Casablanca

Game of Thrones

El Universo DC

Stranger Things

Merlina

El juego del calamar

Bridgerton

Las guerreras k‑pop