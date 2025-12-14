La batalla por la compra de Warner Bros. entre Netflix y Paramount continúa; sin embargo, ahora señalan a David Zaslav como el “villano” durante esta negociación.

De acuerdo con reportes, la gente de Hollywood cree que David Zaslav es quien complicó el panorama para Warner Bros. desde que asumió el cargo como CEO en 2022.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. es llamado “villano” durante la compra de las acciones de la empresa

Aunque Netflix confirmó la compra de Warner Bros., Paramount continúa en la contienda tras hacer una oferta mucho mayor que la plataforma de streaming.

Mientras la batalla por las acciones sigue, David Zaslav, CEO de WBD, es retratado como “villano”.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery (REUTERS/Mike Blake / REUTERS)

De acuerdo con un artículo de la BBC, mientras Warner Bros. perdió mas de 11 mil millones de dólares (200 mil 255 millones de pesos) y las acciones cayeron un 7%, David Zaslav ganó 51.9 millones de dólares el año pasado (944 millones 839 mil 500 pesos).

“Vi a Warner Bros. en apuros desde que David Zaslav asumió el cargo de director ejecutivo y la llevó a la ruina” Actor anónimo

Esta fuerte declaración en contra de Zaslav llega de un actor que revela haber perdió su hogar tras la desconexión laboral, pero prefirió no ser identificado porque aún espera trabajar para Netflix y Paramount.

Incluso, han comparado a David Zaslav con el personaje Gordon Gekko de la película Wall Street (1987), en donde proclama que “la codicia es buena”.

Cabe mencionar que Zaslav asumió el cargo de CEO de Warner en 2022 cuando ocurrió la fusión con de Discovery, Inc. , que él dirigía con WarnerMedia de AT&T, creando Warner Bros. Discovery.

No obstante, esta unión conllevó a la eliminación de miles de puestos de trabajo y, como se ha señalado, un generoso salario para David Zaslav.