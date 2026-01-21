Li Dongsheng forma parte de un grupo selecto de empresarios chinos dedicados a la tecnología, siendo conocido por fundar y ser el actual CEO de TCL, que firmó un acuerdo histórico con Sony.

Desde que creó TCL, Li Dongsheng ha llevado a la compañía a ser una de las más importantes en el rubro de los televisores en todo el mundo.

¿Quién es Li Dongsheng?

Li Dongsheng es el fundador, presidente y director ejecutivo de TCL Technology Group Corporation.

Li Dongsheng (TCL)

¿Qué edad tiene Li Dongsheng?

Li Dongsheng nació en julio de 1957, actualmente tiene 68 años de edad.

¿Quién es la esposa de Li Dongsheng?

Li Dongsheng está casado, pero se desconoce la identidad de su esposa.

¿Cuántos hijos tiene Li Dongsheng?

No hay información pública de los hijos o hijas de Li Dongsheng.

¿Qué estudió Li Dongsheng?

Li Dongsheng estudió en la Universidad Tecnológica del Sur de China, se desconoce la carrera, aunque se sabe que está relacionada con la electrónica, programación y desarrollo tecnológico.

¿En qué ha trabajado Li Dongsheng?

Li Dongsheng se mantuvo trabajando en varias empresas de China en puestos de liderazgo, hasta la fundación de TCL, donde ocupó el cargo de director hasta 2018.

Estos son los cargos que desempeña actualmente Li Dongsheng, además de su puesto de CEO en TCL: