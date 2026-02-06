La PS5 mantiene su precio pese a crisis de RAM en la industria tecnológica.

El escenario de escasez de chips de memoria RAM y la caída en la venta de sus consolas en 2025, ha provocado que Sony tome una decisión importante sobre su división de gaming.

Sony mantendrá precio del PS5 pese a crisis de RAM en la industria

En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de RAM, Sony mantendría el precio del PS5 durante 2026.

Lin Tao, director financiero de Sony, afirmó en una conferencia con analistas que se tiene cubierto el inventario para la fabricación de PS5 en un corto plazo.

“En cuanto al suministro de memoria, ya hemos asegurado el volumen mínimo necesario para gestionar la temporada de ventas de fin de año de PlayStation 5 para el próximo ejercicio fiscal” Lin Tao, director financiero de Sony

Aunque Sony tiene previsto que haya algún impacto el costo la memoria RAM en las ventas de PS5, Lin Tao indicó que se realizan conversaciones con proveedores “para garantizar un suministro adicional que satisfaga plenamente la demanda de los clientes”.

PS5 (Taylor R / )

Con dichas declaraciones, se espera que no haya ningún problema de disponibilidad en 2026 para los usuarios que adquieran una consola de videojuegos de Sony.

Respecto al precio del PS5, todo apunta a que se conservará, aunque no hay nada definitivo, ya que la consola ha experimentado dos aumentos de precio.

“En ese contexto, Lin Tao puntualizó: Pretendemos minimizar el impacto del aumento del coste de la memoria en este segmento en el futuro, priorizando la monetización de la base instalada hasta la fecha. Esforzándonos por ampliar aún más nuestros ingresos por software y servicios de red.” Lin Tao, director financiero de Sony

PS5 (Kerde Severin / Unsplash)

PS5 seguirá vigente en el mercado pese a crisis de RAM

El PS5 continuará vigente en el mercado pese a la crisis de RAM que se vive. De acuerdo con analistas, la consola tendrá varios años de vida útil.

En especial por el lanzamiento de nuevos títulos de franquicias exitosas que llegarían al PS5 y ante el encarecimiento de otros productos de los competencia.

Por su parte, Sony sigue experimentando con el PS5 un crecimiento en su software y servicios digitales.