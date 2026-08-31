La colocación de publicidad de Saucony en carteles que visibilizan las desapariciones en México, han llevado a cuestionar quién es el dueño de la marca de tenis para corredores.

Saucony es una marca de Estados Unidos que fue absorbida por un gran grupo empresarial que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

¿Quién es el dueño de Saucony? La marca de tenis fue comprada en 2005 por Wolverine World Wide

La marca de tenis para corredores, Saucony, se ha llevado el reconocimiento en México no por lo que brinda para consumidores, sino por la publicidad que colocó en la Glorieta de las Mujeres que Luchan sobre carteles de desaparecidos.

Este hecho ha llevado a cuestionar quién es el dueño de Saucony. Sin embargo, es de saberse que la marca no tiene una persona designada como dueña, debido a que fue comprada en 2005 por Wolverine World Wide.

Esta empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York, pero a su vez, tiene un consorcio de accionistas entre los que destacan FMR/Fidelity, BlackRock, Vanguard.

De los detalles que se conocen es que dentro de las marcas de Wolverine World Wide también están Merrell, Hush Puppies, Chaco, Sweaty Betty, Bates, HYTEST, entre otras.

En lo que respecta a Saucony, antes de ser comprada, su fundación fue en 1898 en Pensilvania. Sin embargo, actualmente está en expansión, generando 533.1 mdd en 2025 a Wolverine World Wide.

Aunque Saucony tiene mayor presencia en Estados Unidos, también es consumida por el mundo del running en América, Europa, Asia, Medio Oriente y África.

Sobre la presencia de Saucony en México, aún no es muy amplia a diferencia de otras marcas para correr, además de que se vende mediante licencias de comercialización por Typhoon Sports Coalition y Brand Arrays México.