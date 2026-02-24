Octavio de la Torre es un abogado y líder empresarial mexicano que tiene el cargo como Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), institución que representa a millones de negocios y empresas familiares en todo México. Si quieres conocer más sobre su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Octavio de la Torre?

Octavio de la Torre de Stéffano es un abogado y empresario mexicano, presidente de Concanaco Servytur, organismo que agrupa a las cámaras de comercio, servicios y turismo de todo el país, con representación en los 32 estados y millones de afiliados.

Su gestión se ha centrado en fortalecer el mercado interno, la formalidad y la competitividad del sector comercio y turismo desde una interlocución permanente con autoridades y organizaciones empresariales.

¿Qué edad tiene Octavio de la Torre?

Octavio de la Torre nació el 20 de febrero de 1975, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Octavio de la Torre tiene esposa?

Sí, Octavio de la Torre está casado con Daniella Martínez, quien es una empresaria y maestra experta en el comercio exterior.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur (Ig: @octaviodelato)

¿Qué signo zodiacal es Octavio de la Torre?

Al haber nacido el 20 de febrero, Octavio de la Torre es Piscis, signo que se caracteriza por ser líder y sentimental.

¿Octavio de la Torre tiene hijos?

Sí, Octavio de la Torre tiene al menos cuatro hijos, con quienes ha compartido fotografías en redes sociales.

¿Qué estudió Octavio de la Torre?

Octavio de la Torre tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Intercontinental; además, tiene estudios en contabilidad e historia, una maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior y un doctorado por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur (Ig: @octaviodelato)

¿En qué ha trabajado Octavio de la Torre?

Octavio de la Torres se ha desempeñado en puestos importantes en la abogacía, destacando cargos como: