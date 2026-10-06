Donald Trump flexibilizó temporalmente el uso de diésel teñido en Estados Unidos para aliviar los costes del combustible, pero ¿la medida podría bajar el precio del diésel en México?

La respuesta corta es que no del todo, ya que aunque la medida no implica una reducción automática en México, el mercado mexicano podría verse afectado por su dependencia de las importaciones estadounidenses.

No obstante, resulta relevante porque cerca del 40% del consumo nacional se cubre con combustible proveniente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Diésel en México: ¿Bajará el precio?

Por el momento, no hay certeza de que la medida anunciada por Donald Trump para usar diésel teñido genere una disminución directa en el precio en México.

Sin embargo, lo que ocurra en Estados Unidos es relevante para el mercado mexicano debido al peso de las importaciones estadounidenses en el abastecimiento nacional.

Una reducción de las presiones sobre el combustible en Estados Unidos podría modificar las condiciones del mercado, pero el precio final en México dependerá también de otros factores, como:

Precios internacionales

Costes de importación

Política fiscal mexicana

México depende de Estados Unidos para casi 40% del diésel que consume

México obtiene aproximadamente el 40% de su consumo de diésel de un único mercado: Estados Unidos.

Durante el primer semestre de 2026, el país consumió en promedio 442 mil barriles diarios de diésel, de los cuales 38% provino del extranjero.

Estados Unidos fue el principal proveedor, al representar aproximadamente 98% de las importaciones mexicanas.

Esta dependencia hace que las decisiones que afectan al mercado del diésel de Estados Unidos tengan especial relevancia para México.

Petroleo en México (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

¿Qué hizo Donald Trump con el diésel teñido?

Donald Trump autorizó temporalmente ampliar el uso en carretera del llamado diésel teñido de rojo, un combustible que normalmente se destina a actividades agrícolas y otros usos fuera de carretera.

La decisión busca dar un alivio económico a sectores como el transporte y la agricultura en Estados Unidos ante el encarecimiento del combustible, al permitir un mayor uso de este tipo de diésel.