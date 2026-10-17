Ante las constantes inquietudes en el sector energético, el gobierno de México manifestó que busca mantener estable el precio del diésel mediante una estrategia integral.

A través de un comunicado, la Secretaría de Energía confirmó que la cadena de suministro de combustibles opera con regularidad en todo el territorio nacional, garantizando así el abasto de diésel y gasolina.

Afirmó que tanto las instalaciones de Petróleos Mexicanos como las firmas privadas disponen de volúmenes suficientes en sus inventarios para asegurar el suministro continuo de hidrocarburos.

Gobierno garantiza abasto y estabilidad en el precio del diésel en México

El gobierno reiteró que continúa vigente el acuerdo para la estabilización en el precio de los combustibles, por lo que existen condiciones para evitar presiones adicionales sobre la población y los sectores comerciales.

En el marco de estos mecanismos, se fijaron topes de referencia:

La gasolina regular no superará los 24 pesos por litro

El diésel se mantendrá por debajo de los 27 pesos por litro a nivel nacional

Para las zonas fronterizas, el límite máximo para el diésel se sitúa en 25.39 pesos por litro, beneficio impulsado por la aplicación de un IVA reducido del 8% en dichas regiones.

diésel (Especial)

Con esta estructura tarifaria, las autoridades descartan categóricamente cualquier ajuste al alza en combustibles.

El propósito central de mantener estas cotizaciones radica en dar certidumbre a los sectores productivos y mitigar la inflación en bienes y servicios.

Asimismo, la Secretaría de Energía realiza un monitoreo diario de reservas para asegurar un abasto público adecuado, constante y asequible en todo el país.