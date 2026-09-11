A pesar de concretar un importante acuerdo petrolero con Venezuela, se informó que el diésel en Estados Unidos alcanzó un récord histórico al superar los 6 dólares por galón.

“El promedio nacional del diésel en Estados Unidos superó los 6 dólares por galón por primera vez en la historia” GasBuddy

Pero , ¿Por qué subió? Las razones se deben a los impactos en el precio del hidrocarburo provocados por la guerra en Irán y los ataques ucranianos contra refinerías en Rusia.

Mientras que Donald Trump sigue proyectando una posible bajada en el precio del combustible en años, por ahora la subida del diésel a 6 dólares por galón supone un golpe especialmente duro para la economía de su país.

México capta 9 mmdd con emisión de bonos a plazos de hasta 30 años (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Economía de Estados Unidos; analistas advierten golpe por alza del diésel

Según el comparador de precios GasBuddy, los conflictos en Irán y Ucrania ha reducido la oferta de petróleo, lo que ha provocado un aumento en el precio del diésel en Estados Unidos.

Al respecto, el analista Patrick De Haan advirtió que con este aumento es probable que cada camión, entrega, paquete y compra en el supermercado se encarezcan.

“Esto supondrá un golpe especialmente duro para la economía, que quizá ni siquiera se note de inmediato, pero los precios récord del gasóleo afectarán a todas las cargas, envíos y entregas que realizan los estadounidenses, y es probable que reaviven la inflación en toda la cadena de suministro” Patrick De Haan, analista

El alza en los precios del diésel alcanzó su pico más alto desde mayo, con el Brent en 107.63 dólares por barril y el West Texas Intermediate en 102.48 dólares por barril.

El récord ocurre en medio de un alza en los precios del petróleo debido a la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz.

Trump amenaza con bombardear “sin piedad” a Omán por el estrecho de Ormuz (Manuel Balce Ceneta / AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Donald Trump prevé futura baja en el precio del diésel

En entrevistas anteriores, el presidente Donald Trump admitió que es poco probable que los precios del petróleo bajen, al menos, hasta después de las elecciones de medio mandato.

“Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán. Se desplomarán, y lo lograremos. Creo que la gasolina bajará de los 2 dólares el galón” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Mientras tanto, los precios continúan al alza y han aumentado aproximadamente 2.30 dólares en un año, según el observatorio de precios de combustible.