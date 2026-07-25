Pemex publica mapa de estaciones con diésel arriba de 27 pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el mapa de estaciones que venden diésel arriba de los 27 pesos, y que, por ello, no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio.
El mapa señala que a la fecha hay 1 mil 538 estaciones que continúan vendiendo combustible diésel a precios significativamente superiores a los observados en el mercado.
¿En qué estado se venden diésel arriba de 27 pesos? Pemex responde
Las más de mil gasolineras que venden diésel arriba de 27 pesos se encuentran principalmente en estas cinco entidades federativas:
- Baja California: con 273
- Tamaulipas: con 178
- Michoacán: con 166
- Jalisco: con 161
- Sonora: con 161
Por su parte, la CDMX solo reporta 4 estaciones que venden combustible a sobreprecio.
Pemex destaca que el 84% de las gasolineras del país venden diésel a menos de 27 pesos
Al 24 de julio de 2026, el 84% de las gasolineras del país mantienen el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que en las zonas fronterizas se mantiene en 25.39 pesos.
Según el Gobierno de México, tras los comunicados del 12 y 17 de julio, 618 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario para Estabilizar el Precio del Diésel, llegando a un total de 8 mil 603 participantes.