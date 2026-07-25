Petróleos Mexicanos (Pemex) publicó el mapa de estaciones que venden diésel arriba de los 27 pesos, y que, por ello, no cumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio.

El mapa señala que a la fecha hay 1 mil 538 estaciones que continúan vendiendo combustible diésel a precios significativamente superiores a los observados en el mercado.

Pemex publica mapa de estaciones con diésel arriba de 27 pesos

¿En qué estado se venden diésel arriba de 27 pesos? Pemex responde

Las más de mil gasolineras que venden diésel arriba de 27 pesos se encuentran principalmente en estas cinco entidades federativas:

Baja California: con 273 Tamaulipas: con 178 Michoacán: con 166 Jalisco: con 161 Sonora: con 161

Por su parte, la CDMX solo reporta 4 estaciones que venden combustible a sobreprecio.

Pemex publica mapa de estaciones con diésel arriba de 27 pesos

Pemex destaca que el 84% de las gasolineras del país venden diésel a menos de 27 pesos

Al 24 de julio de 2026, el 84% de las gasolineras del país mantienen el precio del diésel por debajo de los 27 pesos por litro, mientras que en las zonas fronterizas se mantiene en 25.39 pesos.

Según el Gobierno de México, tras los comunicados del 12 y 17 de julio, 618 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario para Estabilizar el Precio del Diésel, llegando a un total de 8 mil 603 participantes.