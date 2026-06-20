La Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó disminuir nuevamente los montos de los subsidios de diésel y gasolina desde este sábado 20 al viernes 26 de junio.

El acuerdo fue publicado en la edición de este viernes 19 de junio del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se señala que aportará al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El subsidio se suma a las acciones establecidas desde marzo para mitigar los precios que traería el encarecimiento del combustible debido al conflicto en Medio Oriente.

Hacienda disminuye reducirá los subsidios en gasolina y diésel esta semana

La Secretaría de Hacienda estableció que por cada litro de gasolina y diésel, se pagarán desde 6 hasta 5 pesos de impuestos, ante la nueva tarifa publicada en el DOF para esta semana.

Hacienda reduce el subsidio a diésel y gasolina esta semana (Captura de pantalla)

El estímulo publicado esta semana es menor que la anterior, de 39.10% para el diésel ya que la federación pagará un 20.89% del impuesto, para evitar el alza en el precio.

El acuerdo menciona que el estímulo fiscal dependerá del octanaje y tipo de combustible, es decir:

Gasolina menor a 91 octanos: 9.89% o 0.6626 pesos por litro

Gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles: 0%

Diésel: 20.89% o 1.5382 pesos por litro

Por lo mismo, los conductores pagarán:

6.0375 pesos de IEPS en gasolina magna

5.6579 en gasolina premium

5.8252 por diésel

Hacienda destaca que a partir de los acuerdos asumidos con las empresas gasolineras, es como se ha mantenido estable el precio de la gasolina y el diésel.