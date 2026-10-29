Si eres un usuario recurrente de la inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI, posiblemente encontraste una serie de fallos en la plataforma este 28 de octubre.

De acuerdo con varios usuarios de ChatGPT, la inteligencia artificial no está respondiendo desde las 5:30 p.m. del miércoles, ya sea que no se pueda entrar a la plataforma o no entregue respuestas.

Fallos en ChatGPT 28 de octubre (Especial)

ChatGPT no está funcionando bien este miércoles 28 de octubre

Según los reportes dados hasta el momento, ChatGPT no ha funcionado bien desde media tarde de este miércoles 28 de octubre, tanto en aplicación como en el portal web.

En algunos casos, los usuarios no pueden entrar a ChatGPT, ya sea que ejecuten desde un dispositivo móvil o desde una computadora, lo cual llega a ser desesperante.

Quienes sí logran acceder a su cuenta se encuentran con que la inteligencia artificial no entrega las respuestas que se piden.

No es que entregue información errónea o comience a “hablar sin sentido”, es que literalmente no registra las peticiones, por lo que todo se queda en blanco.

Hay que señalar que esto no es generalizado; si bien afecta a varios usuarios en todos los planes del servicio, algunos han señalado que han podido usar la inteligencia artificial sin problema todo el día.

ChatGPT (Flickr)

¿Por qué está fallando ChatGPT?

Hasta el momento, OpenAI no ha dado una explicación del por qué a los fallos de ChatGPT durante la tarde de este día miércoles 28 de octubre.

Cuando esto sucede es porque se trata de problemas de rutina, posiblemente de uno de los mantenimientos diarios de ChatGPT, el cual entregó un error inesperado.

En caso de que sea así, es posible que todo quede resuelto en un par de horas.

Aún así, se recomienda esperar hasta el día de mañana, pues los fallos pueden persistir.