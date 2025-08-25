El regreso a clases 2025 ya hace que los padres de familia estén iniciando compras o preparando presupuestos, por lo cual la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya hizo un cálculo de precios promedios de útiles escolares SEP con el cual pueden guiarse los padres de familia.

Iván Escalante, titular de Profeco, presentó durante la conferencia mañanera de este 25 de agosto los rangos de precios basados en las listas de útiles SEP de cada nivel.

Con estas listas se podrá saber cuáles son los útiles escolares SEP que deberá comprar, el precio e incluso revisar si algunos de ellos se pueden reciclar.

Primer y segundo grado de primaria: de 203.87 pesos a 418.80 pesos, en promedio 3.5.70 pesos

Tercer grado de primaria: de 223.68 pesos a 454.81 pesos, en promedio 333.27 pesos

Cuarto a sexto de primaria: de 237.68 pesos a 493.82 pesos, en promedio 364.74 pesos

Secundaria (tres grados) de 295.04 pesos a 598.82 pesos, en promedio 436.27 pesos

En la plataforma de Profeco se puede revisar el costo de cada producto por región en una base de análisis de 689 productos en esta temporada.

¿Cuál es la lista de útiles escolares para el regreso a clases 2025?

La lista de útiles escolares recomendada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) consta de ocho a 10 productos dependiendo del nivel escolar.

¿Cuál es la lista de útiles escolares de primer y segundo grado de primaria?

La lista de útiles escolares de primero y segundo grado de primaria es de ocho elementos:

Bicolor Colores de madera Cuaderno profesional (5 piezas) Goma-borrador Lápiz adhesivo Lápiz Sacapuntas Tijeras

¿Cuál es la lista de útiles escolares de tercer grado de primaria?

La lista de útiles escolares de tercer grado de primaria es de 10 elementos pues se agrega bolígrafo de tinta negra y regla:

Bicolor Colores de madera Cuaderno profesional (5 piezas) Goma-borrador Lápiz adhesivo Lápiz Sacapuntas Tijeras Regla Bolígrafo de tinta negra

¿Cuál es la lista de útiles escolares de cuarto, quinto y sexto grado de primaria?

La lista de útiles escolares de cuarto a sexto grado de primaria es de 10 elementos y se cambia la regla por el juego de geometría completo:

Bicolor Colores de madera Cuaderno profesional (5 piezas) Goma-borrador Lápiz adhesivo Lápiz Sacapuntas Tijeras Juego de geometría Bolígrafo de tinta negra

¿Cuál es la lista de útiles escolares de primero, segundo y tercer grado de secundaria?

La lista de útiles escolares de secundaria es similar para los tres grados e incluso es similar a la última de primaria, por lo que lo único que cambia es que suben de cinco a ocho las piezas de cuadernos profesionales.

Bicolor Colores de madera Cuaderno profesional (8 piezas) Goma-borrador Lápiz adhesivo Lápiz Sacapuntas Tijeras Juego de geometría Bolígrafo de tinta negra

De esta manera la Profeco culminó una serie de presentaciones a cerca de derechos del consumidor respecto al regreso a clases 2025.