Galilea Montijo fue una de las estrellas invitadas de Mafer, la quinceañera más famosa de Tabasco.

La presentadora de televisión fue vista en los videos del festejo que se viralizó en redes sociales. Ya ahora, a su regreso a CDMX, fue interceptada por reporteros para saber más de los XV años que están dando de qué hablar.

De acuerdo con Galilea Montijo, fue invitada directamente por la familia. En la fiesta, reveló, la hizo de presentadora por la temática del evento, recibiendo a los invitados y entrevistando a la quinceañera y sus padres.

“Son personas trabajadoras”, dice Galilea Montijo de los padres de Mafer y revela detalles de los XV en Tabasco

Una de las preguntas que más han surgido en redes y medios es en torno a la familia de Marifer y especulaciones de sus nexos o posición socioeconómica.

Y es que si bien Galilea Montijo no especificó de dónde conoce a los padres de la quinceañera, sí defendió que son personas “trabajadoras”.

Fiesta de XV años en Tabasco con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo se vuelve viral (Yazmín Betancourt)

A la par, la presentadora habló de la fiesta de XV años, revelando que la temática fue al estilo de una de las pasarelas más famosas del mundo: la Met Gala.

Las teorias y rumores de quién podría ser la familia o con quiénes podrían tener relación han circulado con fuerza desde que la fiesta de Mafer comenzó a difundir en fotos y videos.

Sin embargo, Galilea Montijo defendió que ese tipo de comentarios siempre van a existir y que surgen desde la envidia.

Belinda y J Balvin fueron también parte de los invitados, siendo que ambos presentaron números músicales en los XV años.