Columba López aseguró que el precio de la tortilla se mantendrá estable para 2026 y 2027, luego de una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El maíz está garantizado, no tiene por qué subir. Tenemos suficiente maíz para este y el siguiente año”. Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura

La titular de la Secretaría de Agricultura sostuvo que el precio de la tortilla no tiene por qué subir, ya que existe abasto suficiente de maíz blanco para cubrir la demanda nacional durante los próximos dos años.

Por ello, Columba López invitó a los dueños de tortillerías a ponerse en contacto con los Cader de la Secretaría de Agricultura, para sumarse al acuerdo que mantiene en 6 mil pesos el precio del maíz blanco.

Lunch saludable debería incluir tortillas de maíz. (cortesía )

Maíz blanco para tortillas se mantiene en 6 mil pesos: Columba López

Acompañada por representantes de la Industria de la Masa y la Tortilla, que agrupa a las tortillerías de México, Columba López aseguró que el precio de la tortilla no tiene razón para subir.

Además, detalló que el costo del maíz blanco para tortilla destinado al consumo humano se fija en 6 mil pesos, refrendando el compromiso del Gobierno federal de evitar incrementos injustificados.

“El precio del maíz blanco para tortilla, para consumo humano, está en 6 mil pesos”. Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura

La secretaria comentó que el anuncio se hizo tras una reunión entre la Secretaría de Agricultura y la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se evaluaron el suministro y las condiciones del mercado.

La dependencia agregó que, con el inicio de la cosecha del ciclo primavera-verano, el precio del maíz se estabilizará a corto plazo, por lo que no se esperan condiciones para un aumento en el precio de las tortillas..

Tortillería (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Columba López pide a tortillerías acercarse a los Cader de la Secretaría de Agricultura

En el mismo mensaje, Columba López pidió a tortillerías, ya sean formales o informales, acercarse a los Cader de la Secretaría de Agricultura para garantizar el costo establecido del maíz blanco.