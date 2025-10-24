La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó la suspensión definitiva de las operaciones de CIBanco e Intercam en México tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que tres instituciones bancarias estaban ligadas con el lavado de dinero para el crimen organizado:

Tras varios meses y la aplicación de sanciones la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), CIBanco e Intercam han dejado de operar en México, así lo confirmó el vicepresidente de ABM.

Jorge Arce, vicepresidente de ABM (Cortesía)

CIBanco e Intercam cancelan operaciones en México tras advertencias de autoridades de Estados Unidos

Jorge Arce, vicepresidente de ABM, informó que las operaciones de CIBanco e Intercam ya se han suspendido definitivamente tras los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos.

Tras la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025, Jorge Arce señaló que el tema con CIBanco e Intercam ya “se acabó” y dejarán atrás ese episodio.

El vicepresidente de ABM dijo que dejar atrás el tema con CIBanco e Intercam no quiere decir que no se debe seguir trabajando para mejorar los estándares de las instituciones bancarias.