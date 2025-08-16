Soriana llega con más ofertas desde hoy hasta el 31 de agosto de 2025; las promociones son principalmente en suplementos; conoce la lista de descuentos.

El supermercado constantemente busca consentir a sus clientes, de manera que pone varias temporadas de ofertas en diferentes categorías.

Esta ocasión tocó al departamento de Salud, pues Soriana desplegó su folleto ‘Tu salud está completa’ con los diferentes descuentos en artículos y suplementos médicos.

Lista de descuentos de Soriana: ofertas en suplementos de hoy al 31 de agosto

El folleto de Soriana cuenta con una gran variedad de ofertas en múltiples artículos del área de la salud; no obstante esta es la lista de descuentos en suplementos más destacados de hoy al 31 de agosto 2025:

Glacinato de magnesio con 90 cápsulas, 20% de descuento

Solanum Vinagre de manzana con 90 cápsulas, 20% de descuento

Solanum 3 Magnesios con 90 cápsulas, 20% de descuento

Nad + Ribosido Nicotinamida con 90 cápsulas, 20% de descuento

Nodrim Omega 3 + Vitaminas con 60 gomitas para niños, 20% de descuento

Además, haciendo uso de tu tarjeta Soriana podrás recibir otros beneficios para tu salud, como:

20% de descuento en laboratorios Chopo y Devlyn

30% de descuento y beneficios en especialidades de WellMedic

compra 3 y lleva 1 gratis (3+1)

Entre los suplementos que entran en la promoción de 3+1 se encuentran los siguientes:

Belabear ácido hialurónico 100 gomitas

Belabear colágeno 100 gomitas

Belabear Nightz 100 gomitas

Solanum Biotina 100 cápsulas

Belacaps Balangem 100 cápsulas

Dotavit fem con 60 tabletas

Soriana ofertas (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Más ofertas en Soriana Salud hoy al 31 de agosto 2025

Adicional a los suplementos en oferta, hay otros productos del departamento de Salud en Soriana que estarán a precio especial hasta el 31 de agosto 2025: