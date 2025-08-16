Soriana llega con más ofertas desde hoy hasta el 31 de agosto de 2025; las promociones son principalmente en suplementos; conoce la lista de descuentos.
El supermercado constantemente busca consentir a sus clientes, de manera que pone varias temporadas de ofertas en diferentes categorías.
Esta ocasión tocó al departamento de Salud, pues Soriana desplegó su folleto ‘Tu salud está completa’ con los diferentes descuentos en artículos y suplementos médicos.
Lista de descuentos de Soriana: ofertas en suplementos de hoy al 31 de agosto
El folleto de Soriana cuenta con una gran variedad de ofertas en múltiples artículos del área de la salud; no obstante esta es la lista de descuentos en suplementos más destacados de hoy al 31 de agosto 2025:
- Glacinato de magnesio con 90 cápsulas, 20% de descuento
- Solanum Vinagre de manzana con 90 cápsulas, 20% de descuento
- Solanum 3 Magnesios con 90 cápsulas, 20% de descuento
- Nad + Ribosido Nicotinamida con 90 cápsulas, 20% de descuento
- Nodrim Omega 3 + Vitaminas con 60 gomitas para niños, 20% de descuento
Además, haciendo uso de tu tarjeta Soriana podrás recibir otros beneficios para tu salud, como:
- 20% de descuento en laboratorios Chopo y Devlyn
- 30% de descuento y beneficios en especialidades de WellMedic
- compra 3 y lleva 1 gratis (3+1)
Entre los suplementos que entran en la promoción de 3+1 se encuentran los siguientes:
- Belabear ácido hialurónico 100 gomitas
- Belabear colágeno 100 gomitas
- Belabear Nightz 100 gomitas
- Solanum Biotina 100 cápsulas
- Belacaps Balangem 100 cápsulas
- Dotavit fem con 60 tabletas
Más ofertas en Soriana Salud hoy al 31 de agosto 2025
Adicional a los suplementos en oferta, hay otros productos del departamento de Salud en Soriana que estarán a precio especial hasta el 31 de agosto 2025:
- variedad de curitas Transpiel, desde 19.90 hasta 139.90 pesos
- cicloferón, 10% de descuento en códigos seleccionados
- Lombrix, 10% de descuento en códigos seleccionados
- Isdin, 10% de descuento en códigos seleccionados
- Eucerin Aquaphor, 10% de descuento en códigos seleccionados
- Bexdent, 10% de descuento
- Acniben, 15% de descuento en códigos seleccionados
- Eucerin Anti-Pigment, 20% de descuento en códigos seleccionados
- Fotoprotector Isdin 50+ Compact, 30% de descuento
- Fotoprotector Isdin UV mineral Brush SPF 50+ 2 g, 35% de descuento
- Dexivant, 40% de descuento sobre precio máximo
- jabones Asepxia 2x$80 pesos