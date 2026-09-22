Hablar de cerveza mexicana también implica hablar del campo, el talento, los trabajadores y las empresas que participan en una cadena productiva que genera actividad económica en distintas regiones del país.

De acuerdo con información de Cerveceros de México, más de 715 mil empleos directos e indirectos forman parte de esta cadena, que activa más de 168 actividades económicas en más de 20 estados.

La industria cervecera aporta alrededor de 1.5 por ciento del PIB nacional y mantiene a México como el cuarto productor mundial de cerveza.

Cerveza mexicana genera más de 715 mil empleos. (cortesía)

Más de 5 mil familias producen la cebada para la cerveza mexicana

La cadena productiva tiene uno de sus principales puntos de partida en el campo mexicano. Actualmente, más de 5 mil familias agricultoras producen la cebada maltera que abastece a la industria.

A este proceso se suman las actividades de transformación, distribución, comercialización y servicios, que generan valor y oportunidades económicas en diferentes regiones.

El carácter nacional de la industria también se refleja en su proveeduría, ya que 73 por ciento de sus insumos son adquiridos de proveedores nacionales.

Cerveza mexicana genera más de 715 mil empleos. (cortesía)

La cadena conecta así a agricultores, proveedores, trabajadores, distribuidores, comercios y comunidades que participan en las distintas etapas de producción y comercialización.

México produce actualmente 7.5 por ciento de la cerveza mundial, con una capacidad productiva superior a 136 millones de hectolitros al año, de acuerdo con la información de Cerveceros de México.

Industria cervecera contempla inversiones por 6 mil 350 millones de dólares

Además de su actividad económica actual, la industria contempla alrededor de 6 mil 350 millones de dólares en inversiones hacia 2028, destinadas a modernizar infraestructura, impulsar la innovación y fortalecer la producción nacional.

Cerveceros de México también presentó recientemente la iniciativa El Lado C de la Cerveza, cuyo objetivo es visibilizar a las familias agricultoras, trabajadores, proveedores, negocios y comunidades que forman parte de esta cadena de valor.

Cerveza mexicana genera más de 715 mil empleos. (cortesía)

La organización señaló que la cerveza también forma parte de distintos momentos de convivencia y de la cultura del país, mientras que detrás de cada producto existe una red que vincula al campo mexicano con pequeños comercios, comunidades y centros productivos.

Cerveceros de México es el órgano representativo de la industria cervecera en el país y señala entre sus objetivos el fortalecimiento del sector, la promoción de una cultura de consumo moderado y la representación de los intereses de sus afiliados.