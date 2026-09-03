La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, presentó su propuesta formal de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a la cerveza.

Dentro de la discusión del Paquete Económico 2027, la propuesta contempla un aumento de entre 3% y 4% para el IEPS de la cerveza. De concretarse, podría representar de 60 centavos hasta un peso.

Diputados presentan propuesta para aumentar IEPS de la cerveza hasta 1 peso

La cerveza podría ser más cara si se aprueba en la Cámara de Diputados el aumento al IEPS de esta bebida alcohólicas, un esquema fiscal que plantea recaudar más por la compra de este producto.

Diputados presentan propuesta para aumentar IEPS de la cerveza hasta 1 peso (engin akyurt / Unsplash)

Información preliminar señala que el IEPS de la cerveza podría aumentar hasta un peso, aunque la propuesta todavía no es definitiva y deberá continuar su proceso de discusión en la Cámara de Diputados.

La diputada Vanessa López Carrillo explicó que la cerveza representa el 93% de las bebidas alcohólicas vendidas en México, pero solo genera el 63% de la recaudación del IEPS correspondiente a este sector.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, un aumento en el impuesto podría generar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales; es decir, 18 mil 500 millones de pesos en total.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, reconoció que existe la posibilidad de modificar el esquema del IEPS para las cervezas, aunque esta solo es una propuesta.