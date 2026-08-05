La cerveza sin alcohol vive un auge en México y se consolida como uno de los segmentos más dinámicos de la industria cervecera.

Impulsada por la Generación Z y nuevas tendencias de consumo responsable, la cerveza sin alcohol ha dejado de ser una opción de nicho para convertirse en protagonista del mercado.

Marcas como Heineken 0.0 y Corona Cero han logrado replicar la experiencia sensorial de la cerveza tradicional, mientras las grandes compañías refuerzan sus portafolios con inversiones millonarias y estrategias de sustentabilidad a largo plazo.

Ingredientes de la cerveza (SDPnoticias)

Cerveceros de México reporta auge sin precedentes de la cerveza sin alcohol

En el marco de las celebraciones por el Día de la Cerveza, representantes de la industria cervecera mexicana reportan un auge sin precedentes en el segmento de bebidas sin alcohol, impulsado por nuevas tendencias de salud en la Generación Z y una apuesta por el consumo responsable.

Cerveceros de México destacó que la cerveza sin alcohol ya no es solo una alternativa de nicho, sino un segmento en constante expansión que mantiene las cualidades naturales y de sabor del producto tradicional.

De acuerdo con datos globales, la categoría de cervezas sin alcohol y saborizadas ha pasado de representar el 46% de la proporción de bebidas en 2019 a superar el 50% en 2026.

(SDPnoticias)

México vive un cambio generacional y de hábitos en el consumo de cerveza

El crecimiento del consumo de cerveza sin alcohol responde directamente a una evolución en el perfil del consumidor adulto.

Según Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, existe un compromiso creciente con el consumo inteligente, donde las personas eligen opciones sin alcohol para poder manejar, asistir al gimnasio al día siguiente o simplemente por decisión personal.

Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México (SDPnoticias)

Particularmente, la Generación Z está liderando esta transición hacia un estilo de vida más saludable, reduciendo su consumo de alcohol en comparación con generaciones anteriores.

Esta tendencia ha popularizado prácticas como el “zebra striping”, que consiste en alternar entre cervezas con y sin alcohol durante una misma ocasión para prolongar la convivencia sin excesos.

Innovación y calidad en el paladar

Uno de los mayores retos ha sido igualar la experiencia sensorial. Armando Ochoa, maestro cervecero, explicó que marcas como Heineken 0.0 y Corona Cero han logrado conservar el cuerpo y los aromas característicos; mientras que la primera destaca por sus notas de lúpulo, la segunda se inclina hacia la malta.

Incluso en experiencias de cata ciega, los expertos señalan que ha sido difícil para los participantes distinguir entre una versión con alcohol y una “cero”, resaltando su frescura.

Este éxito quedó demostrado durante el Mundial 2026, donde en los FIFA Fan Fest se consumió exclusivamente cerveza sin alcohol, consolidándose como una herramienta clave de moderación en eventos masivos.

Cerveza sin alcohol: Apuesta corporativa a largo plazo

Las grandes empresas en México han reaccionado robusteciendo sus portafolios. Heineken México integró Heineken 0.0 en 2019 y Tecate 0.0 en 2023, logrando que la versión sin alcohol cobre una relevancia tan importante como su cerveza tradicional.

Por su parte, Grupo Modelo ha utilizado el patrocinio de eventos mundiales para normalizar estos mensajes de moderación.

A nivel global, se estima que el 93% de las alternativas no alcohólicas a las bebidas con graduación son cervezas, lo que posiciona a esta categoría como el motor principal de la innovación en la industria.

Celebraciones por el Día de la Cerveza; líderes del sector (SDPnoticias)

Cerveza sin alcohol en el “Lado C” de la industria

El avance de la cerveza sin alcohol forma parte de lo que los líderes denominan el “Lado C de la cerveza”: un enfoque que abarca compromiso, cultura, comunidad y circularidad.

Además del impacto comercial, la producción de estas variantes se alinea con metas de sustentabilidad, como la reducción en el uso de agua y la promoción de insumos nacionales, que representan el 73% de las compras de la agroindustria cervecera en México.

Con una inversión anunciada de más de 6,300 millones de dólares para 2028 destinada a nuevas plantas y modernización, la industria cervecera mexicana busca no solo mantenerse como el principal exportador mundial, sino liderar la transición hacia un consumo más consciente y diverso.