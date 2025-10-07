Carlos Bello -de 31 años de edad- critica las acciones de Morena y recibe el respaldo de Salinas Pliego, aunque le advierte que al actual gobierno no le va a gustar sus declaraciones.

Ricardo Salinas Pliego -de 69 años de edad- desea que haya más jóvenes que pensaran en vivir mejor, tal y como lo expresó Carlo Bello, conocido en TikTok como @nosoymirrey.

Ricardo Salinas Pliego respalda a Carlos Bello tras criticar a Morena

El nombre de Carlos Bello se viralizó en las redes sociales luego de que se viralizó un discurso en donde critica las acciones de Morena.

Ricardo Salinas Pliego respalda a Carlos Bello tras criticar a Morena (@RicardoBSalinas / X )

A través de X, Ricardo Salinas Pliego le mostró su apoyo al joven empresario luego de que se viralizó su discurso en donde exhibió que las acciones de los diputados llevan al fracaso al país.

Ricardo Salinas Pliego aseguró que ya tenía claro a quién le llegaría una auditoría del SAT y revisión del IMSS.

Y es que Ricardo Salinas Pliego considera que las palabras de Carlos Bello no van a ser del agrado del actual gobierno .

Ricardo Salinas Pliego desea que haya más jóvenes que piensen en vivir mejor y no solo se conformen con lo que tienen.

Ricardo Salinas Pliego, empresario. (@RicardoBSalinas)

Este es el discurso de Carlos Bello por el cual recibió el apoyo de Ricardo Salinas Pliego

Durante el ‘Dialogo metropolitano con jóvenes’, el empresario Carlos Bello sorprendió a los asistentes al criticar a Morena.

Y es que durante su discurso, Carlos Bello cuestionó a los diputados al considerar que sus decisiones han llevado al fracaso al país.

Carlos Bello señaló que a diferencia de los diputados él si conocía la casa trabajadora, lo que es vivir con el salario mínimo y el tener que trasladarse en el transporte público.

En su discurso, criticó el sistema de becas, pues considera que les quita el deseo de salir adelante a los jóvenes.

Carlos Bello considera que este tipo de iniciativas lo único que hace es que se les roba el futuro a los jóvenes pues los hace conformista.

Durante su participación, Carlos Bello recordó el gran poder que tienen los jóvenes si se organizan y como pueden cambiar el destino de un país.

Carlos Bello expuso todo el trabajo que no se ha realizado y las problemáticas a las que se enfrenta el pueblo al trasladarse a sus respectivas labores.

Al estar tocando fibras sensibles, Carlos Bello exhibió que lo callaron para que no siguiera hablando cuando a los demás participantes no les habían contado el tiempo.