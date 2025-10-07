El nombre de Carlos Bello se viralizó en las redes sociales luego de que en un discurso con jóvenes criticó las acciones de Morena y recibió respaldo de Ricardo Salinas Pliego.

Tras este discurso, el empresario e influencer se ha encontrado en el ojo del huracán. A continuación, te contamos todo sobre él.

¿Quién es Carlos Bello, empresario e influencer que criticó a Morena?

Carlos Bello es un influencer y empresario que da vida al personaje Carlo Magno, quien se popularizó en TikTok bajo el usuario Soymirrey.

Sin embargo, actualmente, Carlos Bello mantiene en su cuenta de TikTok el @nosoymirrey.

Carlos Bello (@soymirreybro / Instagram )

A través de sus videos, Carlos Bello da consejos a sus seguidores sobre inversiones y ventas para hacer crecer sus negocios.

Carlos Bello también suele presumir sus lujos y los lugares exclusivos que suele visitar, de esta manera combina su personaje de ‘mirrey’ con el de su vida como empresario.

En entrevista, Carlos Bello aseguró que no es un mirrey y que si creó este personaje fue con fines económicos.

“Soy todo lo contrario. Empecé con esto para darle publicidad a mis empresas, pero me di cuenta del poder de la influencia” Carlos Bello

En varias entrevistas, Carlos Bello compartió que si bien no sufrió limitaciones económicas sus padres siempre le enseñaron a ganarse el dinero.

¿Cuántos años tiene Carlos Bello?

Carlos Bello nació el 29 de septiembre de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Bello?

Se desconoce la identidad de su pareja.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Bello?

Carlos Bello no tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Bello?

Carlos Bello estudió administración de empresas en la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Carlos Bello?

Carlos Bello compartió que desde una temprana edad comenzó a trabajar; fue achichincle en “De Bello Van”, empresa que fue creada por su papá.

Pronto se dio cuenta de que tenía una gran capacidad para vender, pues empezó a ofrecer los asientos que ya no ocupaban a los choferes de camiones.

Carlos Bello invertía ese dinero en dulces para venderlos en la escuela y así tener más ganancias.

Por lo que pronto fue utilizando su capacidad de vender para incursionar en diferentes proyectos.

Uno de ellos es el acondicionamiento de lujo de camionetas “De Bello Van”, en el que instalan pantallas, piel y demás aditamentos de lujo a automóviles.

Carlos Bello también se encuentra relacionado con el mundo de las criptomonedas, el calzado y vestimenta, ofrece cursos en su canal de YouTube y forma parte de un negocio que se ocupa de los coches eléctricos y motocicletas.

Sin olvidar su incursión en las redes sociales, donde se ha convertido en una de las figuras de México más populares.

En entrevista, Carlos Bello confesó que decidió incursionar en las redes cuando no estaba pasando un buen momento económico ni personal.

Carlos Bello documentó cómo era vivir con el salario mínimo , por lo que se tuvo que trasladar en transporte público y documentó su vida con una familia de Ecatepec.

Otro de sus videos virales es cuando experimentó cuánto podría ganar una persona que pedía limosna en la calle .

Para ello, se disfrazó de hombre en situación de calle, usando ropa sucia, zapatos y pantalones rotos, y salió a pedir dinero en semáforos concurridos.

“Me siento culpable conmigo mismo (…) en únicamente 3 horas junté más de 500 varos” Carlos Bello

Carlos Bello compartió que ha sido crítico del gobierno, pese a que tiene varios amigos en puestos importantes y su mamá es morenista.

En ese sentido, Carlos Bello aseguró que da su opinión como empresario sin importar que sus amigos estén involucrados.

Destacó que no es una persona que se vende y da sus opiniones con lo que sabe.

El discurso de Carlos Bello criticando a Morena

Durante el ‘Dialogo metropolitano con jóvenes’, el empresario Carlos Bello sorprendió a los asistentes al criticar a Morena.

Y es que durante su discurso, Carlos Bello cuestionó a los diputados al considerar que sus decisiones han llevado al fracaso al país.

Carlos Bello señaló que a diferencia de los diputados él si conocía la casa trabajadora, lo que es vivir con el salario mínimo y el tener que trasladarse en el transporte público.

En su discurso, Carlos Bello recordó el gran poder que tienen los jóvenes si se organizan y como pueden cambiar el destino de un país.

🚨Joven empresario le pone periodicazo en la boca a diputados levantadedos y flojos de la 4T.



El empresario y joven influencer Carlos Bello le puso una tunda de antología a los diputados mediocres de Morena, Verde y PT luego de exhibir que sus decisiones llevan al fracaso al…

Carlos Bello cuestionó iniciativas que no ayudan al crecimiento de los jóvenes y menos del país.

Al estar tocando fibras sensibles, Carlos Bello exhibió que lo callaron para que no siguiera hablando cuando a los demás participantes no les habían contado el tiempo.

El discurso de Carlos Bello llegó a Ricardo Salinas Pliego quien no dudo en mostrarle su apoyo.