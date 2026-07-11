Te contamos a qué hora termina el concierto de Caifanes en el Estadio GNP Seguros. Aquí el horario del sábado 11 de julio.

La icónica banda Caifanes llega a CDMX para dar un concierto a todos sus fanáticos.

Horario del 11 de julio para el concierto de Caifanes en Estadio GNP Seguros

De acuerdo con Ticketmaster, este será el horario para el concierto de Caifanes en Estadio GNP Seguros del 11 de julio.

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Después de sus exitosas presentaciones en el Palacio de los Deportes y Auditorio Nacional, Caifanes ahora hará vibrar el Estadio GNP Seguros.

A lo largo de su show, la banda encabezada por Saúl Hernández interpretará sus mejores éxitos, aquellos que los consolidaron como una de las bandas de rock más representativas de México.

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes. (Gabriel Larios Heredia/Cuartoscuro / Gabriel Larios)

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Si es tu primera vez visitando el Estadio GNP Seguros, acá te damos la mejor ruta para llegar y no perderte el concierto de Caifanes.

En transporte público, la mejor opción para llegar al Estadio GNP Seguros es Ciudad Deportiva y Puebla de la línea 9 del Metro CDMX.

Para los que viajan en auto, el recinto tiene estacionamiento en las puertas 7,8,9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez y la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.