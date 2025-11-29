Volaris y Viva Aerobus lanzaron comunicados en sus redes sociales anunciando a sus clientes la cancelación y retraso de vuelos debido a una alerta de Airbus.

Dicho aviso de Airbus obligará a Volaris y Viva Aerobus a actualizar toda su flota, por lo que no podrán cumplir con todas las operaciones programadas con anterioridad.

¿Qué pasa con Volaris y la alerta de Airbus?

De acuerdo con el comunicado lanzado por Volaris, Airbus emitió una alerta internacional para realizar una actualización al software de los aviones A320.

Todas las aerolíneas en el mundo, incluyendo Volaris, deberán de atender dicho llamamiento de Airbus para llevar a cabo la actualización señalada.

En el caso de la aerolínea mexicana, el procedimiento se realizará durante los días 29 y 30 de noviembre, lo que ocasionará retrasos y cancelaciones de los vuelos programados.

“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72” Volaris

Comunicado Volaris (Volaris)

Debido a esto, se le ha pedido a todos los clientes que tenían pensando viajar con ellos, que se dirijan al portal www.volaris.com o los contacten por WhatsApp.

Esto con el fin de determinar su estatus de vuelo, así como reprogramar su viaje en caso de que sea necesario.

Señalando que todas las reprogramaciones surgidas por este inconveniente no tendrán costo para los viajeros.

Viva Aerobus también se ve afectada por la alerta de Airbus

Volaris no es la única que se verá afectada por la alerta de Airbus, Viva Aerobus también lanzó un comunicado al respecto.

Así como Volaris, Viva Aerobus mandará a tierra toda su flota, con el fin de cumplir con la actualización a los sistemas de los aviones A320 ordenada por Airbus.

Aunque en este caso, la aerolínea no da un tiempo en el que se completarán las actualizaciones requeridas , a pesar de que iniciarán de manera inmediata.

Igualmente, piden a los viajeros que se dirijan al portal www.vivaaerobus.com, así como a sus canales oficiales, para estar informados de esta situación.

Comunicado Viva Aerobus (Viva Aerobus)

¿Por qué Airbus mandó la alerta a Volaris y Viva Aerobus?

Airbus pidió a Volaris y Viva Aerobus, así como al resto de aerolíneas con aviones A320, la actualización de su software debido a la intensa radiación solar de las últimas semanas.

Airbus detectó que este fenómeno podría afectar el funcionamiento de los controles de su aeronaves en todo el mundo.

Para evitar algún percance, se solicitó la actualización de los sistemas de vuelo de alrededor de 6 mil unidades a nivel mundial.

La actualización tardaría varias horas y varios aviones deberán de ser puestos en tierra, de ahí que Volaris y Viva Aerobus prefieran anunciar cancelaciones y retrasos generalizados.