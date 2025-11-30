La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó la conclusión de la revisión de aeronaves de Viva Aerobus y Volaris tras la alerta emitida por Airbus.

A través de un comunicado, AFAC reiteró su compromiso de garantizar que las operaciones aéreas en México se lleven en condiciones de seguridad y protección al usuario.

El fabricante Airbus emitió una Alerta de Operadores referente a la actualización del sistema de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares en aeronaves de Viva Aerobus y Volaris.

En seguimiento a la alerta, AFAC reveló que se concluyeron los trabajos de verificación y supervisión técnica correspondientes en territorio nacional de la familia de Airbus A319, A320 y A321.

AFAC concluye revisión de aeronaves de Viva Aerobus y Volaris tras alerta de Airbus (@AFAC_mx / X )

AFAC receló que la flota sujeta a actualización estuvo integrada por 93 aeronaves de Viva Aerobus y 90 de Volaris.

Estas aeronaves concluyeron satisfactoriamente la aplicación de la tarea técnica requerida por Airbus.

Viva Aerobus y Volaris informaron que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, sin afectación mayor a la operación aérea nacional.

Y es que cabe recordar que tanto Volaris como Viva Aerobus habían notificado de posibles retrasos, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.

Esto con el objetivo de cumplir con la actualización de software a lo largo del fin de semana.

Avión de Viva Aerobus (Cortesía)

Cabe recordar que la alerta surgió para garantizar las máximas condiciones de seguridad operativa, a raíz de un incidente significativo ocurrido el 30 de octubre de 2025.

Donde una aeronave Airbus A320-200 de JetBlue experimentó una alarmante pérdida de control durante el vuelo, lo que encendió las alarmas.

AFAC señaló que mantendrá vigilancia continua para asegurar la correcta ejecución de la medida técnica, privilegiando la seguridad operacional.

Sin embargo, la vigilancia no la hará sola y es que se hará en coordinación con las Comandancias Regionales y de Aeropuerto, así como de los operadores aéreos.

En su comunicado, AFAC reiteró su compromiso en garantizar que las operaciones aéreas en México se lleven en condiciones de seguridad, continuidad y protección al usuario.