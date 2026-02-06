Los fans de BTS, conocidos como ARMY, se manifestaron frente a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir claridad con la venta de boletos en Ticketmaster.

Esta protesta surge luego de rumores que apuntaban a que Ticketmaster había vendido boletos a revendedores antes de la preventa, así como a la imprevista cancelación de entradas.

En este contexto, los fans de BTS protestan hoy ante Profeco para que se cumplan sus demandas:

Rendición de cuentas de Ticketmaster y OCESA Kpop: ARMY busca que las empresas expliquen y resuelvan las quejas de miles de seguidores, entre ellas, los precios y cargos de los boletos

Justicia por presuntas irregularidades: Algunos fans han reclamado que la página de Ticketmaster no funcionó correctamente o que, incluso, les hicieron el cargo, pero no les entregaron sus boletos

Acciones contra la reventa de boletos: Los fans exigen medidas y sanciones contra la reventa masiva de boletos, pues esto fue algo que controbuyó a que ARMY no consiguiera entradas

Fans de BTS no sueltan a Ticketmaster: Protestan frente a Profeco para exigir control en la reventa

Este viernes 6 de enero, fans de BTS se congregaron para marchar pacíficamente hacia las oficinas de la Profeco y exigir explicaciones sobre la venta de boletos, que ocurrió el pasado 22 y 23 de enero.

La cita para la marcha fue a la 1:00 de la tarde en la estación del Metro Cuauhtémoc, desde dónde caminarían hasta las oficinas de la Profeco, en la colonia Doctores.

Desde que se anunciaron las fechas de los conciertos de BTS en la Ciudad de México (CDMX), Ticketmaster no dio a conocer el mapa de distribución ni los precios por sección, lo que generó sospecha.

Tras miles de reclamos ante Profeco, Ticketmaster señaló cuáles serían los rangos de precio de los boletos de BTS; sin embargo, no especificaron el precio de cada una de las zonas.

Luego de que se realizara la preventa de la ARMY Membership, fans de BTS denunciaron que Ticketmaster abrió sus taquillas a revendedores, aunque se especificaba que la venta sería únicamente en línea.

Asimismo, fans de la banda surcoreana señalaron que, aunque lograron obtener sus boletos, Ticketmaster comenzó a cancelarlos sin explicación y sin hacer algún tipo de reembolso por la compra.

A dos semanas de la caótica preventa, los fans de BTS siguen exigiendo a Ticketmaster una explicación clara, ya que sus argumentos no han dejado conformes al fandom.