El Banco de México ajustó a la baja su pronóstico del PIB de México para 2026, al reducirlo de 1.6% a 1.1%, según su Informe Trimestral.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja explicó que la economía mexicana enfrenta un entorno de mayor debilidad, marcado por incertidumbre internacional, tensiones comerciales y menor dinamismo interno durante los primeros meses.

El organismo central también redujo el rango esperado de crecimiento económico, ubicándolo entre 0.5% y 1.7%, luego de prever anteriormente un intervalo estimado entre 1% y 2.2%.

Banxico advierte riesgos económicos por entorno internacional y revisión del T-MEC

Rodríguez Ceja señaló que durante el primer trimestre aumentó la holgura económica y la brecha del producto se amplió hacia terreno negativo en distintas actividades nacionales.

Banxico advirtió que estas condiciones podrían mantenerse durante el resto de 2026, principalmente por la incertidumbre derivada de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Dinero / Pesos mexicanos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

El banco central identificó como factor relevante la próxima revisión del T-MEC, proceso que podría influir en inversiones, exportaciones y expectativas de crecimiento económico para el país.

La nueva previsión del PIB mexicano también quedó por debajo de estimaciones recientes realizadas por organismos internacionales y dependencias financieras nacionales e internacionales durante este año.

Mientras la Secretaría de Hacienda proyectó un crecimiento de 2.3%, la Cepal estimó 1.5%, la OCDE calculó 1.3% y el FMI anticipó 1.6%.

La gobernadora reconoció además que el conflicto en Medio Oriente representa riesgos adicionales para la estabilidad financiera global y podría impactar indirectamente la economía mexicana durante próximos meses.

Pese al panorama moderado, Banxico prevé un mejor desempeño económico en el segundo y tercer trimestre gracias al impulso asociado con la organización del Mundial de Futbol.