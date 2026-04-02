La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en la Gaceta Parlamentaria sus estimaciones de crecimiento económico para México en 2027, proyectando un rango de entre 1.9% y 2.9% del PIB.

El informe destaca que este avance se sustentará en mayor inversión privada y pública, un repunte del consumo interno, exportaciones más competitivas y estabilidad macroeconómica.

Además, se prevé que el PIB nominal alcance los 39 mil 732.4 mil millones de pesos, en un marco de disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda.

PIB de México (Jorge Romero/Pexels)

El PIB de México tendrá un buen rango de crecimiento en 2027

Según los datos revelados por la SHCP, se espera que el PIB de México tenga un crecimiento sostenido en 2027, ubicándose en un rango entre el 1.9% y el 2.9%.

Lo cual es una mejora mínima, pero no por eso menos importante, del crecimiento del PIB de México en 2026, proyectado entre 1.8% y 2.8% según la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se estima que el valor nominal de la economía mexicana (PIB nominal) será de 39 mil 732.4 mil millones de pesos, manteniéndose estable con respecto a ejercicios previos.

Finalmente, se señala que se espera una variación anual promedio del 4%, en lo que se refiere al deflactor del PIB de México, que es la alteración de precios en los productos producidos en el país.

Estas estimaciones parten de un marco de normalización fiscal gradual, en busca reducir el déficit público para preservar la sostenibilidad de la deuda, proyectada en un 55% del PIB.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Especial)

Factores de crecimiento del PIB de México en 2027 según la SHCP

La SHCP reconoce 4 factores principales para el crecimiento del PIB de México en 2027, dos internos y dos externos: