AT&T anunció una red tres veces más rápida en el Estadio Banorte para el Mundial 2026, con el objetivo de garantizar conectividad a los cerca de 90,000 asistentes previstos en la inauguración.

La compañía modernizó equipos de radiofrecuencia, reforzó la fibra óptica e instaló infraestructura adicional dentro y fuera del Estadio Banorte.

Estas mejoras permiten velocidades de descarga superiores a 600 Mbps y carga de más de 100 Mbps, además de un monitoreo en tiempo real para asegurar el servicio durante los partidos.

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AT&T promete una red tres veces más rápida en el Estadio Banorte para el Mundial 2026

Para brindar una experiencia memorable a los fans que asistirán a los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, AT&T mejoró su plan de conectividad.

Con el objetivo de mejorar la red en el Estadio Banorte de cara al Mundial 2026, AT&T implementó diversas mejoras tecnológicas y de infraestructura:

  • Modernización de infraestructura y equipos de radiofrecuencia: Se actualizaron los equipos para habilitar todo el espectro disponible, incluyendo el espectro temporal autorizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
  • Fortalecimiento de la fibra óptica: Se reforzó la transmisión por fibra óptica para soportar la demanda de datos.
  • Instalación de infraestructura adicional: Tanto dentro del recinto como en las zonas aledañas, se colocaron equipos adicionales para incrementar la capacidad de la red.
  • Optimización de velocidades: Estas implementaciones permiten alcanzar velocidades de carga de más de 100 Mbps y de descarga de más de 600 Mbps, lo cual representa un rendimiento tres veces superior al que se tenía antes de la modernización.
  • Monitoreo en tiempo real: Se estableció un operativo estratégico para supervisar y corregir el funcionamiento de la red antes, durante y después de los partidos en el Estadio Banorte.

Con estas acciones, AT&T busca asegurar la conectividad de los cerca de 72,000 aficionados que se espera utilicen sus dispositivos móviles durante los partidos del Mundial 2026.

AT&T mejora su conectividad para cumplir con las demandas de los asistentes al Mundial 2026

AT&T se dijo consciente de las demandas de conectividad de sus usuarios en eventos importantes como lo es un mundial de futbol.

Y es que se estima que al menos el 80% de los aficionados utilizan su celular durante los eventos deportivos en vivo.

Durante los partidos, los asistentes quieren usar sus dispositivos para realizar diversas actividades como:

  • Realizar publicaciones en redes sociales.
  • Consultar estadísticas del encuentro.
  • Mantenerse en comunicación.

Actualmente, casi el 40% de los aficionados manifiesta que no siempre puede realizar las actividades deseadas en su celular debido a fallas en la red.

Es por ello por lo que, con esta inversión, AT&T busca solucionar ese problema para brindar una experiencia memorable a los asistentes del Mundial 2026.

Específicamente para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, se proyecta que, de los 90,000 asistentes esperados, aproximadamente 72,000 tendrán necesidades de conectividad.

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Estadio Banorte (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)