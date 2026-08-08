Nacional Monte de Piedad anunció que mientras las sucursales permanezcan cerradas, se otorgarán plazos adicionales en empeños de autos para facilitar la gestión de la deuda sin riesgos.

Una vez que se restablezca la atención al público, los usuarios podrán finalizar el proceso y retirar su documentación oficial.

Esta medida busca brindar tranquilidad financiera a los deudores al permitirles conservar sus derechos sobre su automóvil tras 10 meses de huelga.

Nacional Monte de Piedad implementa apoyos a empeños de autos en plena huelga

Nacional Monte de Piedad, ante la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025, implementó medidas extraordinarias para proteger a los clientes con empeño automotriz activo.

Mientras el servicio se encuentre en suspensión temporal, usted contará con refrendos adicionales que le brindarán mayor tranquilidad y más oportunidades para recuperar su auto. 🚘✨



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Tras aproximadamente diez meses de suspensión de actividades, Nacional Monte de Piedad otorgó refrendos adicionales mientras dure la suspensión temporal del servicio.

Esta medida extiende el esquema tradicional que normalmente permite un máximo de once refrendos antes de liquidar el préstamo, brindando a los usuarios más oportunidades para recuperar su auto.

Se garantizó que ningún vehículo será comercializado (vendido) mientras las sucursales permanezcan cerradas. Esto otorga certeza jurídica a los pignorantes sobre la seguridad de sus bienes.

Los documentos de los vehículos, como la factura original, permanecen protegidos en bóvedas de alta seguridad. Los clientes podrán acudir a recoger su documentación una vez que las puertas de las sucursales se abran nuevamente al público.

Para el tipo de préstamo donde el cliente conserva el uso del vehículo, el beneficio de refrendo adicional se extiende tanto para el depósito como para el depósito de recuperación.

Es importante destacar que, para conservar estos beneficios y mantener vigente el empeño, los usuarios deben mantenerse al corriente con sus pagos de refrendo mes con mes.

Dado que las sucursales están cerradas, los pagos deben realizarse a través de medios alternos como tiendas OXXO, sucursales Citibanamex, banca en línea (BancaNet), o mediante las plataformas digitales Mi Monte App y Mi Monte Web.

¿Qué pasa con la huelga de Nacional Monte de Piedad? Van 10 meses sin soluciones

La situación actual del Nacional Monte de Piedad está marcada por una huelga de trabajadores que estalló el 1 de octubre de 2025.

Este conflicto laboral, que mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, se originó por denuncias del sindicato sobre presuntas violaciones a los derechos laborales y al contrato colectivo de trabajo.

Debido a la suspensión temporal de actividades, no es posible empeñar nuevos artículos ni recuperar físicamente los que ya están en depósito.

No obstante, la institución asegura que todas las prendas y vehículos están inventariados, asegurados y resguardados en bóvedas de alta seguridad.

Las fechas de comercialización se han extendido automáticamente para proteger el patrimonio de los clientes.

Se activó un refrendo adicional automático para todos los ramos de empeño, incluyendo contratos que ya habían agotado sus renovaciones permitidas o que originalmente no contaban con esta opción.

Además, para quienes ya liquidaron su préstamo (desempeño), la institución resguarda el bien sin cobro de comisión por custodia hasta que se restablezca el servicio.

Aunque se han reportado avances hacia un posible acuerdo en meses recientes, no existe aún una fecha definitiva para la reapertura de las sucursales, ya que las negociaciones entre el sindicato y la administración continúan.