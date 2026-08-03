Durante la tarde del lunes 3 de agosto, usuarios de Telcel empezaron a reportar problemas de señal, internet y llamadas de voz.

De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas comenzaron a reportarse cerca de las 14:10 horas. El pico de incidencias se alcanzó a las 15:10 horas, superando los 120 reportes.

Hasta el momento, Telcel no ha emitido una postura oficial ante las quejas de usuarios por fallas en el servicio.

Usuarios reportan fallas en el servicio de Telcel este lunes 3 de agosto

Este lunes 3 de agosto, usuarios han reportado fallas en el servicio de Telcel en la señal móvil e internet.

El sitio Downdetector informó que los problemas con el servicio de Telcel se enfocaban en:

Señal móvil (60% de las quejas reportadas)

Internet móvil (32 %)

Llamadas de voz (4%)

Nota en desarrollo, en breve más información...