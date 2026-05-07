Federico Valverde se perdería el Clásico de LaLiga ante el FC Barcelona debido a la lesión que sufrió en una segunda pelea con Aurélien Tchouaméni.

Según reportes periodísticos, la indicación de los servicios médicos del Real Madrid para Valverde es que debe descansar algunos días antes de volver a entrenar.

El reposo que tomará Valverde se debe a que recibió un golpe en la cabeza que le habría provocado una herida, por lo que tuvo que ir al hospital.

Federico Valverde (@itzel espinoca)

¿Cuánto tiempo debe descansar Valverde?

Federico Valverde no solo se perdería el Clásico del Real Madrid ante FC Barcelona, pues según las indicaciones no entrenará ni jugará al menos durante la siguiente semana, para evitar alguna complicación por el golpe recibido.

La baja de Valverde agudiza la tensión al interior del Real Madrid, equipo que está por concretar un fracaso doble al perder LaLiga con el FC Barcelona.

Antes, el Real Madrid quedó fuera de la Champions League en un torneo que ha intentado salvar el DT Álvaro Arbeloa.

Bronca en el Real Madrid: Valverde vs Tchouaméni (Jose Breton / AP)

¿Cómo fue la pelea de Valverde vs Tchouaméni?

Según información de The Athletic, la pelea de Valverde vs Tchouaméni comenzó tras una entrada fuerte del charrúa sobre el francés en el entrenamiento.

Hubo un intercambio verbal que pasó a un enfrentamiento físico que provocó la caída de Valverde, quien se golpeó la cabeza contra una mesa en el vestuario.

Valverde fue llevado al hospital, aunque no requirió mantenerse ahí y se dirigió a su casa.

Un día antes, el miércoles, ambos jugadores ya habrían tenido una pelea.

En ese sentido, el Real Madrid tendrá que visitar el domingo 10 de mayo al FC Barcelona en el Clásico de LaLiga, en el que los culés podrían coronarse.