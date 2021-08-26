AMLO sigue condonando impuestos; Carlos Slim, el más beneficiado

México.- Carlos Slim, el dueño de Grupo Carso, fue el consentido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre abril y junio de 2021: en este periodo le perdonó el pago de 68 millones 911 mil pesos de impuestos.
Esto a pesar de que AMLO asegura que está prohibida la condonación de impuestos, incluso la reitera como uno de sus logros de gobierno.
Y no solo a Slim, durante el segundo trimestre de este año, AMLO en total condonó a 862 contribuyentes un total de 293.3 millones de pesos, de acuerdo con una nota de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA).
Carlos Slim, el empresario al que más le condonó impuestos AMLO
Durante abril y junio de 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó a Carlos Slim, uno de los empresarios más poderosos de México, la cantidad de 68 millones 911 mil pesos.
Una nota de la ONEA señala que Carlos Slim se benefició a través de dos empresas:
- SOFOM Inbursa con 56 millones 991 mil pesos
- Seguros Inbursa con 11 millones 920 mil pesos
Esto a pesar del discurso de AMLO de no condonar impuestos, que es parte de uno de sus logros de gobierno, firmó un decreto y hasta ha dicho que es con base en el artículo 28 de la Constitución.
En la conferencia mañanera del pasado 15 de junio AMLO dijo:
“Está prohibido por la Constitución, y así se establece en el artículo 28, la condonación de impuestos, porque los de mero arriba, que ahora están enojados, durante décadas no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos, y ahora no hay condonación de impuestos”.AMLO
AMLO condona impuestos a banqueros
Además de Carlos Slim, la lista de 862 beneficiarios del SAT la componen varios bancos.
Varios de ellos son propiedad del político Carlos Hank González.
- Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, todos de Carlos Hank González, con un millón 585 mil pesos.
- Banco Regional de Monterrey Fideicomsio 851-00614 (BanRegio) con 112 mil 390 pesos.
Otras empresas a las que el SAT de AMLO le condonó impuestos
De acuerdo con la ONEA, estas son otras instituciones a las que AMLO le condonó una cantidad alta de impuestos:
- Tesoro México Supply & Marketing, filial de Marathon Petroleum Corporation, con 44 millones 379 mil pesos
- Promotora de Construcción Saltillo con 34 millones 381 mil pesos
- Servicios de Salud del Estado de Colima con 9 millones 954 mil pesos
- Desarrollo de Medios, quienes tienen todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del periódico La Jornada, con 9 millones 746 mil pesos.
- Vitro, S.A.B. de C.V., con 400 mil 206 pesos
- Gerardo Fernández Mena, director general de Crédito Maestro, con 109 mil 247 pesos
- José Guillermo Dowell Delgado, expresidente del PRI en Chihuahua, con 85 mil 776 pesos.
- Bernardo Garza de la Fuente, director general de Internacional Sigma Alimentos, con 120 mil 882 pesos