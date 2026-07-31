Infinix anunció el lanzamiento en México del nuevo smartphone HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, edición especial que surge de una alianza con Garena, desarrolladora del battle royale.

Si te interesa conseguir el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, a continuación te daremos todos los detalles que se tienen hasta ahora del equipo.

Precio del Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition en México

De momento, no se tiene un precio exacto del Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition en México, pues el equipo aún no está disponible en el país.

No obstante, se espera que el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition ronde los 6 mil a 7 mil pesos, pues se trata de un equipo de gama media pensado para los jugadores del battle royale.

Además de que se venderá en una Caja Sorpresa, la cual contará con toda clase de elementos para los fans, como stickers, funda especial, una estatua de acrílico y hasta un lanyard.

Esto sin olvidar que la interfaz cuenta con skins de “Top Criminal” y “Bunny Warrior” del videojuego, así como fondos de pantalla y temas precargados.

Sumado a esto, se introduce el Cubo de Matriz Activa, un panel interactivo que permite visualizar notificaciones y efectos de luz, incluyendo el logotipo “FF”.

Asimismo, el teléfono estrena el Diseño de Brillo Dinámico, estando disponible en cinco colores que tendrán efectos diferentes, como el cambio de color o brillo en la oscuridad.

¿Cuándo estará disponible el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition en México?

El Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition estará disponible en México el 4 de agosto de 2026, aunque no se ha dicho en qué tiendas estará llegando.

Aunque la tienda virtual de la marca ya presenta al Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition para México, al momento de buscar su disponibilidad, nuestro país no aparece marcado.

Habrá que esperar hasta el mencionado 4 de agosto para tener más detalles acerca de su disponibilidad y precio en el país.