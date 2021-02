Carlos Slim: sí, AstraZeneca es la mejor opción para salvar a México

​Demasiados problemas con todas las vacunas. Así que ¡¡¡qué bueno que el ingeniero Slim se puso las pilas!!!

Pfizer y BioNTech, manejo complicado y proteccionismo

“Se había pensado el día 8 o el 10 de febrero tener al menos una parcialidad del embarque contemplado para el día 15 de febrero (de la vacuna de Pfizer y BioNTech). Hoy es oficial, no será posible”, dijo Hugo López-Gatell. Es decir, tal producto biológico no llegará a México en los tiempos pactados.

El subsecretario de Salud dijo, con la pena, que de nada sirvió la videollamada de hace unos días del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el director ejecutivo global de Pfizer, Albert Bourla.

No es culpa ni de Andrés Manuel ni del señor Bourla. La verdad de las cosas es que Pfizer no ha podido cumplir sus compromisos con México y otros países por disposiciones recientes de la Unión Europea en el tema de la regulación comercial: sus autoridades están obstaculizando la exportación de la mencionada vacuna.

En algún momento llegarán los viales de Pfizer y BioNTech y se aplicará la segunda dosis a personal médico que hace más de 21 días recibió la primera y que ahora, con angustia, advierte que el proceso de inmunización se realizará en las próximas semanas, lo que podría ser ineficaz.

Ojalá Gatell tenga razón y que sea cierto lo que dijo —basado en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud— de que el intervalo de aplicación entre las primeras y segundas dosis podría ampliarse hasta 42 días. Si no es así, esto es, si como propusieron los científicos que crearon la vacuna de Pfizer y BioNTech lo óptimo es un intervalo de tres semanas, entonces todo el esfuerzo inicial en México se habrá ido a la basura porque el personal médico y de enfermería que recibió la primera dosis no estará protegido en la lucha diaria contra el covid-19.

La vacuna de Pfizer y BioNTech, ademas de lo anterior, presenta otro inconveniente, que no es menor en países como el nuestro: su manejo es muy complicado. Necesita mantenerse en congelación a temperaturas muy bajas, de -70º C, y antes de inyectarla a la gente se requiere que personal calificado realice un procedimiento que no es complejo, pero sí delicado y que no admite fallas.

Es decir, se trata de una vacuna que solo puede ser aplicada con la seguridad de que va a funcionar en centros urbanos, y no en cualquier lugar: solo en hospitales de cierto nivel hacia arriba.

En barrios marginados de las ciudades y en los pueblos más apartados podría ser riesgoso ofrecer una mercancía biológica que con facilidad puede echarse a perder.

Gatell, como científico, avaló la Sputnik V (sin existencias suficientes), y descalificó a CanSino (que no tiene problemas de fabricación)

La descalificación que hizo Hugo López-Gatell de la vacuna china de Cansino fue implícita, por así llamarla, pero muy contundente. Ocurrió hace unos pocos días cuando respondió a una reportera que le cuestionó acerca de las críticas que la científica Irma Aguilar Delfín hizo en SDP Noticias a propósito de que podría no ser eficaz la vacuna rusa Sputnik V porque uno de sus vectores está basado en el adenovirus 5. Sintetizo el diálogo de Gatell con la periodista:

Interlocutora:

"Por otro lado, doctor, ¿cuál es la prevalencia del adenovirus 5 en la población mexicana?".

Hugo López-Gatell Ramírez:

"No está documentado, esta es una cosa interesante, seguramente su pregunta se relaciona con una inquietud que algunas personas científicas (la doctora Aguilar Delfín) tienen sobre la vacuna Sputnik V; sobre la vacuna CanSino, que tienen en su composición adenovirus 5".

"Es un virus común…, igual que el adenovirus 26… La inquietud que han formulado algunas personas es que, por la frecuencia alta de estos virus, podría ser que se inhiba el efecto de la vacuna, lo cual es científicamente razonable; es interesante porque las vacunas que utilizan un solo adenovirus podrían ser las más susceptibles".

"¿Por qué razón? Porque se pone la vacuna si es que la persona ya tiene anticuerpos contra adenovirus. Adenovirus es un virus que causa infección respiratoria leve… en el caso de las vacunas contra covid se utiliza como transportador, como vector, y lo que se hace es que se ponen las componentes del virus SARS-CoV-2 que van a causar la respuesta inmune… es un adenovirus modificado para que no cause enfermedad".

"Pero si hay anticuerpos contra el adenovirus puede ser que se inhiba el transporte de las moléculas del SARS-CoV-2 y ya no se logre toda la potencia del efecto."

"Esta es una consideración científica importante y algunas vacunas, como decía, sólo tienen un adenovirus, es el caso de CanSino, por ejemplo, tiene adenovirus cinco; es el caso de la vacuna de Janssen, que tiene adenovirus 26".

"La vacuna Sputnik tiene ambos y la propia información técnica de Sputnik lo que plantea como fundamento científico es que la combinación de ambos es lo que permite una eficacia mayor".

"La eficacia está demostrada clínicamente, como lo vimos en el documento que se publicó ayer en la revista Lancet, que es el informe del ensayo clínico fase 3".

"La forma en que se utiliza Sputnik V es: primera dosis, adenovirus 26; segunda dosis, adenovirus 5".

"Entonces, ante la circunstancia de que son dos adenovirus diferentes que circulan en distintas intensidades en la población es menos probable que haya personas que tengan anticuerpos contra ambos adenovirus y el efecto neto es el que se ve en el ensayo clínico que la eficacia es de 91.6 por ciento".

No es seguro que López-Gatell tenga razón —que la vacuna rusa sea eficaz en todas partes por estar basada en dos adenovirus, el Ad26 y el Ad5, y no nada más en este último—; podría el epidemiólogo estar en lo cierto, o no: la misma publicación en Lancet de los estudios sobre la Sputnik V plantea implícitamente la posibilidad de que se presenten problemas en poblaciones con fuerte prevalencia de adenovirus 5. Quizá, entonces, los expertos mexicanos de Cofepris, como el doctor Gustavo Reyes Terán, que tan a la carrera y en forma tan “informal” (Gatell dixit) aprobaron el biológico ruso, deberían realizar algún estudio mínimo para garantizar que no es fuerte la prevalencia del Ad5 en México, ¿o no es razonable hacerlo?

Pero al margen de eso, suponiendo que la vacuna rusa sea de calidad porque está basada en dos adenovirus, el Ad26 y el Ad5, tal como lo dijo el doctor Gatell en una conferencia de prensa reciente —en la que con toda claridad aceptó que tiene sentido la crítica de la doctora Aguilar Delfín a las vacunas diseñadas solo con un vector de Ad5, como la china CanSino—, entonces él debería categóricamente recomendar al Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris no autorizar la aplicación en México de la mencionada vacuna realizada en China, ya que se basa solo en el Ad5, que el propio Gatell admite puede presentar problemas que la hagan inútil.

Sinovac, poco eficaz

No se ha insistido en México suficientemente para comunicar riesgos de las vacunas. Es uno de los mayores déficit de las conferencias de prensa de Hugo López-Gatell. No ha sido del todo claro en explicar qué quieren decir los números de eficacia. En términos puramente aritméticos, se trata de la proporción de las personas vacunadas que de todos modos se va a enfermar de covid si se expone al contagio. Esto es particularmente importante en el caso de la vacuna fabricada por Sinovac, que también busca se le autorice en México.

La eficacia de la vacuna de Sinovac está rodeada de incertidumbre. Inicialmente se anunció que era del 91% por ciento, según resultados de su estudio en Turquía. pero después se dijo que los datos en Brasil (con un número mucho mayor de participantes) indicaban eficacia del 78%, lo cual finalmente se aclaró que sólo era para un subgrupo y que la eficacia general era apenas superior al 50%.

¿Están seguros los doctores López-Gatell y Reyes Terán que una vacuna con eficacia tan baja debe aplicarse en México? Yo no la aprobaría. Por puro sentido común no lo haría.

En resumidas cuentas

√ Hay escasez de vacunas de Pfizer y su manejo es complicado, por lo tanto no es recomendable aplicarlas en numerosas regiones pobres de México, donde por la falta de infraestructura se echarían a perder.

√ La vacuna rusa Sputnik V parece segura, aunque se necesita más investigación acerca de si tendrá poca eficacia en México debido al Ad5. El problema de esta vacuna es que tiene dificultades de fabricación, sobre todo de la segunda dosis. En el mejor de los casos la recibiremos en las cantidades que se necesitan ya muy avanzado el 2021. En el mejor de los casos, que conste.

√ La vacuna china de CanSino no la recomienda el propio Gatell por estar desarrollada sobre una vector de adenovirus 5.

√ La vacuna china de Sinovac tiene una efectividad muy baja, apenas arribita del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, como en la escuela ocurre con los alumnos burros, ha pasado de panzazo.

√ Otras vacunas México ni siquiera ha intentado negociarlas, como las de Moderna, Johnson & Johnson y Novavax.

¿Cuál es la salida?

La opción para salvar a México, y al mundo, aunque cuestionada, es AstraZeneca

Cito un interesantísimo articulo del Financial Times: “Cómo la vacuna de AstraZeneca se vio afectada por ensayos defectuosos, defectos y políticas, pero aún así podría salvar al mundo”.

Dejaré para más tarde el análisis de lo dicho por ese diario británico. Lo haré yo mismo, simple y sencillamente sintetizándolo o buscaré, para que el texto se redacte con más profundidad, a gente experta en el tema.

AstraZeneca, que envasaremos en México gracias a Carlos Slim, puede ser la salida al laberinto. Vale la pena entender sus detalles técnicos, riesgos, problemas de fabricación y de control de calidad, etcétera.

Por lo pronto, solo diré: ¡¡¡Qué bueno que el ingeniero Slim se puso las pilas!!!