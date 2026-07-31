Este 31 de julio de 2026, cuentahabientes de Banamex están reportando fallas en la aplicación del Banco Nacional de México.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, los primeros reportes se realizaron durante los primeros minutos de este viernes.

A las 12:11 A.M. se levantaron 9 reportes. Estos fueron aumentando con el paso de las horas, hasta las 12:56 P.M, hay 50 reportes.

App de Banamex presenta fallas (downdetector)

Las principales problemas son:

App de Banamex

Banca en móvil

Banca en línea

Nota en proceso... Información en desarrollo