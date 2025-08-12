La aerolínea Aeroméxico publicó su política para suspensión y reasignación de vuelos por lluvia en CDMX hasta el 13 de agosto de 2025.

Debido al pronóstico del tiempo severo que impera para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeroméxico presentó cuál será su política de protección para los pasajeros.

Entre las medidas implementadas por Aeroméxico están:

De acuerdo con la política publicada, Aeroméxico ofrecerá protección en los vuelos e itinerarios afectados hacia, desde o a través del AICM, por las lluvias en la CDMX.

Para todos los pasajeros que tengan boletos hacia, desde o a través de la CDMX, Aeroméxico autorizó la siguiente política:

No cobrar cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada

Se condona el cargo por expedición de boleto

Se permite cambio de ruta sin cargo. En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero sí aplica diferencia de tarifa

Como alternativa, la aerolínea también ofrece a los pasajeros hacer un reembolso por medio de un voucher electrónico, únicamente si el vuelo fue cancelado.

Aeroméxico señaló que este tipo de reembolso es valido al 100 por ciento del valor original, mismo que puede ser utilizado para:

viajar en cualquier ruta de Aeroméxico

tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de emisión

Aeroméxico: ¿Hasta cuándo puedes solicitar la protección de vuelos afectados por lluvias en CDMX?

Aeroméxico precisó que las medidas de protección para los vuelos afectados por las lluvias en CDMX es aplicable para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido hasta el 12 de agosto de 2025.

Detalló que la aplicación de las medidas será para los viajes afectados del 10 al 13 de agosto de 2025.

Aeroméxico señaló que la fecha límite de reexpedición de boleto es el 24 de agosto de 2025 y que la fecha límite para realizar el nuevo vuelo es el 24 de agosto de 2025.

La aerolínea aclaró que las medidas incluidas en su política de suspensión y reasignación de vuelos serán válidas siempre y cuando se solicite en las fechas mencionadas y limitado a solo una ocasión por cliente.