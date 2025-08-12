Las fuertes lluvias en la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México han afectado las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Desde el lunes 11 de agosto las fuertes lluvias han azotado a la capital mexicana provocando caos, cierres y hasta afectaciones en los vuelos que salen desde el AICM.

Lo anterior provocó que más de 100 vuelos fueran cancelados mientras de miles de pasajeros se han quedado varados esperando una mejora en el estado de tiempo para poder volar hacia sus destinos.

Para este 12 de agosto una lluvia torrencial que cayó por la madrugada en la CDMX y esta provocó el cierre e inundación de las pistas tanto de la Terminal 1 y Terminal 2 del AICM.

Por le momento son poco los vuelos que han podido avanzar, sin embargo en los pasillos del AICM la mayoría de pasajeros continúan varados y autoridades aeroportuarias siguen trabajando para el desalojo de las aguas y liberar las pistas.

AICM: ¿Cómo saber si mi vuelo fue cancelado por lluvias?; así lo puedes revisar

El AICM, así como las diferentes aerolíneas pueden avisar a los usuarios las “demoras, cancelaciones y a tiempo” de los vuelos, lo que se puede revisar en línea o de manera personal en el aeropuerto.

El mismo AICM ofrece en su sitio web oficial datos del estatus de los vuelos oficiales donde es posible revisar las llegadas, salidas, además de los números de vuelos, aerolíneas y ciudad, el cuál podrás consultar en el siguiente enlace:

Asimismo también es posible conocer los estatus de los vuelos directamente con la aerolínea que se contrató para el viaje, además de acudir directamente en persona al mostrador y revisar en redes sociales.

AICM: se esperan lluvias torrenciales el resto de la semana

Las lluvias han provocado en el AICM escasa visibilidad y encharcamientos en las pistas e instalaciones, sin embargo se espera que el resto de esta semana sigan.

Debido a que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que al menos durante los próximos 4 días caerán fuertes lluvias en CDMX y el Estado de México como: