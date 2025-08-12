Debido a las lluvias que se han presentado en la capital del país desde el pasado domingo 10 de agosto, varios vuelos han sido desviados, suspendidos y cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por segundo día consecutivo, el AIMC anunció que desde las 2:13 horas del 12 de agosto se suspendió la salida y llegada de vuelos, por lo que varios fueron desviados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Sin embargo, los pasajeros están en la incertidumbre pues, aunque ya aterrizaron, no han podido desembarcar; algunos superan las 5 horas varados en la terminal aérea de Santa Lucía, Estado de México.

Vuelos del AICM llegan al AIFA por lluvias pero no dejan bajar a pasajeros

Pasajeros denunciaron que, tras el desvío de los vuelos al AICM hacia el AIFA, quedaron varados en las aeronaves, sin poder descender y sin acceso a agua para beber durante el tiempo que permanecieron detenidos.

Algunos de los vuelos denunciados son:

Vuelo AM008 de Aeroméxico

Vuelo AM709 de Aeroméxico

Vuelo AV 44 de Avianca

El vuelo AM008 de Aeroméxico, proveniente de Londres, debía llegar a la T2 del AICM a las 2:44 horas del 12 de agosto; sin embargo, terminó aterrizando en el AIFa a las 4:00 horas; 5 horas después Aeroméxico marcó su llegada a la CDMX, a las 9:08 horas.

“Estoy esperando aun familiar que llegó a las 3 de la mañana y es la hora en que no han llegado, Aeroméxico no ha dado explicación…Subí a preguntar y me dijeron que ya los habían desembarcado en el AIFA pero me dieron información totalmente errónea…en el AIFA no los dejan salir, que el jefe de migración les dijo que no tienen autorización para bajar en el AIFA” Familiar de pasajero en vuelo AM008

Asimismo, el vuelo AV44 debía de llegar al AICM a las 3:03 horas. Fue desviado al AIFA donde permaneció hasta las 6:54 horas, momento en el que partió a la CDMX; aterrizó a las 7:48 horas según Avianca.

Para el vuelo AM709 de Aeroméxico, proveniente de Colombia, los pasajeros denunciaron que lograron aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucia a las 5:00 horas pero para las 8:00 horas, tiempo local, seguían dentro de la aeronave sin información sobre su situación.

La aeromlínea marcó su llegada a las 08:54 horas en el AIFA; su salida del aeropuerto de Bogotá fue a las 01:44 horas, tiempo local, por lo que permanecieron en el avión por poco más de 6 horas

Pasajeros quedan varados en AICM T2; piden a Profeco visita ante abuso en precios de alimentos y bebidas

Por otra parte, varias personas denunciaron estar en la T2 del AICM desde el domingo, esperando sus vuelos tras las cancelaciones del domingo 10 de agosto.

Hoy 12 de agosto, algunos pasajeros lograron reagendar los vuelos, dos días después de la salida original de sus vuelos; sin embargo, se han encontrado con la dificultad de encontrar alimentos y bebidas asequibles.

De acuerdo con el reporte de Víctor Sandoval para W Radio, las tiendas de conveniencia dentro del AICM están alterando los precios de sus productos y no entregan tickets al momento de las compras, por lo que se hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizar una visita y regular las inconsistencias.

Esto al encontrar que bebidas sencillas como agua embotellada y jugos, así como pequeñas porciones de fruta superan los 60 pesos por unidad y su costo no está amparado por un ticket de compra.